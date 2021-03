Illustration. Un cygne prend son envol. — Oliver Dixon/Shutterstock/SIPA

La maladie n'est pas transmissible aux humains, il est donc toujours possible de consommer « en toute sécurité de la viande d'origine aviaire, des œufs, du foie gras et plus généralement tout produit alimentaire de volaille », assure la préfecture.

Autant vous rassurer tout de suite. Si le virus H5N8, hautement pathogène, circule activement dans la faune sauvage en Europe par l’intermédiaire des oiseaux migrateurs, il est non transmissible aux humains affirme la préfecture du Bas-Rhin dans un communiqué. Il est donc toujours possible de consommer « en toute sécurité de la viande d’origine aviaire, des œufs, du foie gras et plus généralement tout produit alimentaire de volaille », assure la préfecture du Bas-Rhin.

Cette dernière a confirmé le 26 mars deux cas d’influenza aviaire sur des poules d’une basse-cour d’agrément à Brumath et sur un cygne retrouvé mort à Strasbourg. Il s’agit des deuxième et troisième cas détectés dans le Bas-Rhin depuis l’apparition du virus en France en novembre 2020, après un premier cas à Sélestat le 19 mars indique encore le communiqué.

« La mobilisation doit être collective »

Pour prévenir tout risque de diffusion indique la préfecture, des mesures ont été mises en place. Pour le cas découvert à Brumath, une zone de protection d’un rayon de 3 km autour de la basse-cour et une zone de surveillance d’un rayon de 10 km sont mises en place. Des mesures sanitaires strictes doivent y être observées. Les mouvements de volailles et d’oiseaux captifs sont interdits dans ce périmètre réglementé.

Pour le cas de Strasbourg, une zone de contrôle temporaire d’un rayon de 5 km autour de la découverte du cadavre de cygne infecté a été mise en place. Elle concerne les communes de Bischheim, Hoenheim, Schiltigheim, Souffelweyersheim et Strasbourg.

La préfecture du Bas-Rhin rappelle que la mobilisation doit être collective. « Tous les propriétaires de volatiles, qu’ils soient exploitants agricoles ou simples particuliers, doivent déclarer leurs basses-cours. Les mesures de biosécurité doivent être strictement respectées pour éviter la contamination de leurs animaux par des oiseaux sauvages, notamment dans les basses-cours de particuliers : claustration des volailles, vigilance, et alerte en cas de mortalité et de signes cliniques anormaux. La vente de volailles vivantes, directement aux particuliers, est interdite. »