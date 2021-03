La route devant le groupe scolaire Saint Jean à Strasbourg est fermé à la circulation des voitures aux heures de rentrées le matin. Strasbourg le 19 mars 2021. — G. Varela / 20 Minutes

La ville de Strasbourg met en place un dispositif pour sécuriser les abords des écoles.

L’objectif est d’encourager la pratique du vélo et de la marche chez les plus jeunes mais aussi environnemental, les enfants étant très réceptifs à la pollution atmosphérique.

L’expérimentation d’une rue-école, c’est-à-dire fermée à la circulation des voitures aux heures de rentrées le matin, est menée jusqu’à juillet devant l’école Saint-Jean.

Voitures, vélos, piétons, le partage de la voie publique n’a pas fini de diviser. Même si ce vendredi matin, devant le groupe scolaire Saint-Jean à Strasbourg, la grande majorité des parents rencontrés par 20 Minutes se réjouissaient de l’expérimentation d’une rue-école. Un nouveau dispositif qui interdit l’accès aux voitures, physiquement par des barrières et la présence d’agents de la police municipale, de la rue des Bonnes Gens. Rue qui permet d’accéder et longe le groupe scolaire. La circulation des voitures y est interdite de 8h10 à 8h50, en période scolaire et hors mercredis.

L’objectif, rappelle la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian est de « sécuriser les abords des écoles » et d’encourager la marche, le vélo et tous les modes actifs de déplacement chez les plus jeunes. Mais c’est aussi « un enjeu environnemental et de santé publique car il vise à améliorer la qualité de l’air ». Une expérimentation qui s’étendra jusqu’à début juillet, avec un premier bilan. « C’était une demande forte des parents, depuis très longtemps » précise la maire qui rappelle que « son équipe s’est engagée à créer dix rues-écoles par an d’ici 2026. »

La maire de Strasbourg Jeanne Barseghian parle aux enfants devant l'école Saint Jean. Le 19 mars 2021. - G. Varela / 20 Minutes

Aux autres moments de la journée

Ce plan de circulation pourrait-il être mis en place à midi et en fin de journée comme souvent demandé ? « C’est une première étape. On y va vraiment progressivement, précise Jeanne Barseghian. L’objectif n’est pas d’imposer quoi que ce soit et d’éviter de mettre les gens en difficulté… Si toutes les parties prenantes de cette rue se sont bien approprié ce plan de circulation et souhaite aller plus loin, on pourra peut-être le faire. Et aller même vers des dispositions pérennes si c’est possible et souhaité par les différents acteurs. »

La route devant le groupe scolaire Saint Jean à Strasbourg est fermé à la circulation des voitures aux heures de rentrées le matin. Strasbourg le 19 mars 2021. - G. Varela / 20 Minutes

Pour Mara, une cycliste du quartier qui vient de déposer son enfant à vélo, « c’est une très bonne chose. Ça a tout changé, sourit la jeune femme. C’était trop dangereux et la circulation créait des tensions. » Même son de cloche chez Alexia, qui habite le secteur. « C’était impossible de traverser avec la poussette, même aux passages piétons et parfois même de circuler sur les trottoirs. On ne pouvait plus marcher car les voitures étaient parechoc contre parechoc devant l’école. »

Un avis que ne partage pas du tout Noémie. Elle marche en direction de l’établissement avec ses deux enfants et a laissé sa voiture mal garée, dans une rue adjacente. « Je n’ai pas le choix, je viens d’assez loin et je dois prendre ma voiture pour aller travailler. Il faut venir bien avant l’heure pour essayer de trouver une place à côté, mais il n’y en a pas. Et je ne vais pas venir à vélo avec les enfants, sous la pluie. » Un peu plus loin toujours dans la rue des Bonnes Gens, devant le lycée Notre Dame et qui n’est pas fermée à la circulation, ça bouchonne. « C’est pire qu’avant car on est tous obligé de passer par là » râle un père de famille.

La route devant le groupe scolaire Saint Jean à Strasbourg est fermé à la circulation des voitures aux heures de rentrées le matin. Strasbourg le 19 mars 2021. - G. Varela / 20 Minutes

Un enfer pour les automobilistes ? « Ils peuvent contourner le tronçon fermé par plusieurs rues, deux déposes minute permettent dans une rue très proche de s’arrêter et un dépliant a été distribué pour les informer » explique Sophie Dupressoir, conseillère municipale déléguée à la ville cyclable et marchable. « C’est un nouveau plan de circulation discuté longuement avec les habitants, les parents, l’école. Il y aura des adaptations » souligne la conseillère municipale qui n’oublie pas de préciser qu’au moins deux rues bénéficient déjà de ce dispositif, mais dans d’autres quartiers de l’Eurométropole. Quant à Strasbourg, il faudra attendre le début de l’été pour savoir quelles autres écoles sont concernées.