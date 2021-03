Aurélie Bannwarth et sa box. — Aurélie Bannwarth

Aurélie Bannwarth a eu l’idée, pendant le premier confinement, de créer la « box Second Souffle ». Une box avec abonnement avec des livres… d’occasion.

Dans ces box, elle ajoute également quelques surprises…

Dans ces box, elle ajoute également quelques surprises…

Nouvel épisode dans la série « le confinement donne des idées » ! Cette fois, l’initiative vient d’Alsace, où Aurélie Bannwarth a créé la… « box Second Souffle ». « À l’origine, je voulais ouvrir un salon de thé avec des livres et des jeux de société, j’avais même commencé un business plan », rembobine l’intéressée. « Mais avec le Covid-19, j’ai dû changer mes plans, ce n’était plus possible. »

C’est là que le télétravail forcé et la garde de ses deux enfants de mi-mars au 10 mai ont (aussi) eu du bon. « J’ai été très contente qu’on me prête des livres pendant cette période. Mon mari m’a alors dit que je pourrais emmener un peu de mon salon de thé chez les gens… »

Sa box de livres d’occasion venait de voir le jour. Le temps de réfléchir à tous les tenants et aboutissants, de créer un site et d’immatriculer sa société, Aurélie Bannwarth s’est lancée mi-novembre. Depuis, une centaine de personnes se sont abonnées à son nouveau concept.

Pas que des livres, des surprises !

« Je n’ai rien inventé sur les box de lecture, ça existait déjà !, rigole-t-elle. Mais avec de l’occasion, je n’avais jamais encore vu ça avant. Ça me plaît de leur donner l’opportunité de séduire un autre lecteur plutôt que de rester éternellement sur une étagère. C’est une seconde vie, d’où le choix d’appeler la box Second Souffle. »

Le principe reste simple, avec de nombreuses formules possibles : un ou plusieurs mois à un ou deux livres, une pour les enfants de 3 à 10 ans, une pour les familles, etc. « Dans tous les cas, la personne qui s’inscrit remplit ensuite un questionnaire avec ses goûts. Puis je lui fais une suggestion avec le titre et un résumé de l’œuvre. Si elle l’a déjà lu ou que ça ne lui plaît pas, je fais une autre proposition », détaille l’entrepreneuse, qui choisit un livre au milieu des « 400 achetés à des particuliers à droite à gauche » des derniers mois. Tous en format poche car « c’est pratique, léger et ça rentre bien dans une boîte aux lettres. »

Dans ces box, la native de Fréjus qui a « grandit en Alsace » ajoute également quelques « surprises ». Thé, gâteaux, papeterie, coloriages pour les enfants… « J’essaie de trouver des produits de qualité les plus éthiques possibles », assure la créatrice, artiste aussi à ses heures. Les premiers abonnés ont ainsi pu trouver des marque-pages et cartes de sa propre création.

Une box « Second souffle ». - Aurélie Bannwarth

« Je sais pourquoi je me lève le matin », résume avec le sourire Aurélie Bannwarth, qui ne vit pas encore de son nouveau métier. « Il me faudrait environ 130-150 box par mois », estime-t-elle, la moins chère coûtant 17,50 euros. « Le prix juste. Forcément avec un tout petit peu de plus-values car je ne suis pas le Père Noël ! »