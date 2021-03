Au centre d'appels pour la vaccination du Covid-19, à l'hôtel du département à Strasbourg. — T. Gagnepain / 20 Minutes

La nouvelle Collectivité européenne d’Alsace (CEA) a mis en place depuis le 19 janvier un numéro d’appel unique pour prendre rendez-vous en vue de se faire vacciner. Ceux qui n’y arrivent pas sur Internet peuvent appeler.

« Les deux premiers jours, on a eu 150.000 appels ! », se souvient Frédéric Bierry, le président de la CEA.

Face à cet afflux, il a fallu recruter. Une trentaine d’étudiants ont été appelés en renfort. Un job bienvenu actuellement.

« Collectivité européenne d’Alsace, centre d’appel pour la vaccination, bonjour. » Les formules d’accueil s’enchaînent au rythme des appels. Incessants. Ça n’arrête pas ce matin au standard du 09.70.81.81.61 !

Ce numéro unique a été mis en place depuis le 19 janvier dans la région alsacienne afin d’aider les habitants à prendre rendez-vous sur la plate-forme Doctolib. « On avait conscience que des personnes n’étaient pas à l’aise avec l’outil numérique. L’idée était de leur apporter aussi un lien humain », explique le président de la toute nouvelle CEA, Frédéric Bierry, à l’origine du projet. L’élu l’avoue : il ne s’attendait pas à un tel afflux.

Environ 12.000 appels par jour

« Les deux premiers jours, on a eu 150.000 appels ! », se souvient-il. « Depuis, ça s’est un peu calmé mais on tourne toujours à 12.000 entre 8h30 et 17 heures. » Dont beaucoup restent sans réponse. Car les équipes mobilisées ne sont pas assez nombreuses pour faire face. Les personnels de la collectivité européenne d’Alsace ont donc reçu le renfort, depuis le 1er mars, de 28 étudiants. Tout content de trouver un job rémunéré en cette période compliquée.

« J’avais déposé beaucoup de candidatures dans les supermarchés et je n’avais pas de réponse. Il y avait très peu d’offres un peu partout », témoigne Arthur, 17 ans et en première année de licence en sciences sociales. Comme ses camarades, il a donné ses horaires de cours et son emploi du temps au standard de vaccination a été adapté. « Je fais 20 à 25 heures par semaine ici », estime-t-il.

Une opération à « environ 30.000 euros par mois »

« Il y a 15 étudiants en équivalent temps plein chaque jour répartis sur les deux sites, à Strasbourg et à Colmar. Ils ont pour le moment un contrat de deux mois », détaille Estelle Burgun, chef de service à la CEA. « On aura certainement besoin d’eux jusqu’à la fin de l’année », ajoute Frédéric Bierry en estimant le coût de l’opération à « environ 30.000 euros par mois ». « Mais c’est bien d’avoir croisé nos besoins avec ceux des étudiants. Ça peut aussi être aussi une expérience utile dans leurs cursus. »

Qu’en disent les intéressés ? Lise, 23 ans et étudiante en master d’anglais, avoue son « plaisir d’aider les personnes âgées ». Car le relationnel fait partie intégrante du travail. Il en constitue même l’essentiel car… il n’y a pas toujours de créneau de vaccination à proposer dans les 23 centres alsaciens !

« Les gens sont vraiment contents »

« Lundi, je n’ai pas pu prendre un seul rendez-vous, aucun n’était accessible. C’était un peu triste », appuie Gaston, 18 ans, passionné par le design. « Hier, c’était mieux, j’en ai pris sept et là, j’en suis à dix en deux heures. Les gens sont vraiment contents d’avoir de la place. Ils sont souvent à la retraite donc n’importe quel créneau leur convient ! En plus, moi, je rigole tout le temps donc ça se passe bien avec eux. Ils me parlent de leur vie, comme cette dame qui m’a raconté qu’elle était prof d’ortographe pendant vingt-cinq ans… »

« On apaise aussi les gens », résume Lise, qui avoue quand même que ce n’est pas toujours simple. « Non, on ne se fait pas insulter. Pas nous en tout cas… C’est pour plus haut !, rigole-t-elle. Mais après c’est fini, ils se calment. ». Et voilà le moment de prendre un autre appel. « Collectivité européenne d’Alsace, centre d’appel pour la vaccination, bonjour. »