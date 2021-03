A côté du Parlement européen, ce bâtiment, appelé Osmose, devrait accueillir des membres des institutions européennes. — T. Gagnepain / 20 Minutes

Lancé officiellement en 2015, le quartier d’affaires de Strasbourg, appelé « Archipel », a bien évolué à côté du Parlement européen.

Où en est-il ? Comment va-t-il encore se développer ? Pas vraiment dans le sens du projet initial.

« On travaille à une vraie renaturalisation du projet en déminéralisant tout ce qu’on peut », explique l’adjointe Suzanne Brolly.

Des bruits de marteau-piqueur, une tractopelle qui traverse la route et des ouvriers qui posent des arceaux à vélo… Il y a de l’activité autour du Parlement européen de Strasbourg. Bien plus en tout cas qu’à l’intérieur où les eurodéputés n’ont plus été vu depuis bientôt un an.

A leur retour, ils devraient être depaysés ! Des tours sont apparues, d’autres montent un peu plus chaque jour et certains chantiers n’en sont encore qu’à leurs débuts. Lancé officiellement en 2015, le quartier d’affaires international « Archipel » va entrer dans sa deuxième phase.

« Les lots H, J [derrière le Maillon] vont partir. Le B, à côté du Rhénus, aussi », explique Suzanne Brolly. L’adjointe à la maire de Strasbourg, en charge notamment du logement, précise : « Ensuite, nous allons lancer un nouvel appel à manifestation d’intérêt [AMI] qui permettra de revoir les projets initiaux. Un nouveau permis d’aménagement sera déposé cet été. »

Le plan du quartier voulu par la nouvelle municipalité. Un Appel à manifestation d'intérêt va être lancé pour la zone en jaune. En vert, la majorité écologiste souhaite implanter davantage de nature. - Ville de Strasbourg

Avec donc des modifications qui devraient aller dans le sens voulu par le nouvel exécutif écologiste. Soit « plus de vert », résume l’élue qui détaille. « On veut élargir l’allée centrale [perpendiculaire au boulevard de Dresde] de façon à ce qu’il y ait une véritable coulée verte avec un parc proche du canal avec des berges aménagées. On travaille à une vraie renaturalisation du projet en déminéralisant tout ce qu’on peut. »

Autre axe voulu par l’équipe de Jeanne Barseghian : favoriser l’implantation de logements au détriment des bureaux. Dans le projet initial, 18.000 m² étaient déjà prévus pour des habitations, contre 45.000 m² pour le tertiaire supérieur. Les parts devraient s’équilibrer, en raison aussi du retrait de deux banques. En novembre et décembre dernier, le Crédit Mutuel et la Caisse d'Epargne Grand-Est Europe (CEGEE) ont ainsi annoncé renoncer à construire deux énormes immeubles par mesure d’économies.

Le Crédit Mutuel a déjà construit un énorme immeuble à Archipel, non loin de son ancien siège. - T. Gagnepain / 20 Minutes

Le siège de la CEGEE sera transformé en deux immeubles locatifs d’une surface totale de 10.000 m². « Avec la crise et le recours au télétravail, les besoins en tertiaire ont diminué alors que la demande en logement reste importante. Il faut la privilégier », insiste Suzanne Brolly en promettant qu’une grande part sera réservée au social ou à des dispositifs qui favorisent l’accession à la propriété.

« On se tire une balle dans le pied »

Ce quartier d’affaires sera-t-il en train de perdre son essence même ? C’est ce que craint Pierre Jakubowicz. Le conseiller municipal d’opposition (Agir) dénonce un « renoncement à la mixité fonctionnelle du projet initial ». « Le but était d’offrir un écrin au Parlement européen. Qu’on ne soit plus dans ce no man’s land quand on en sort mais qu’on se sente dans un vrai quartier de vie, qui bouge. Comme à Bruxelles autour des institutions. La mairie veut maintenant faire d’Archipel une vitrine de l’éco-habitat… On se tire une balle dans le pied pour le rayonnement de Strasbourg capitale européenne », attaque-t-il.

« Nous avons maintenu la halle gourmande, ça veut bien dire que ce ne sera pas un quartier dormant », lui répond Suzanne Brolly. Les deux auraient pu en parler de vive voix au sein de la Commission d’aménagement Archipel, dont ils font partie avec quatre autres membres dont Jeanne Barseghian. Sauf qu’elle ne s’est jamais réunie depuis sa mise en place fin août…