Une file d'attente se forme devant l'un des nombreux bureaux de tabac de Kehl, la ville-frontière allemande à côté de Strasbourg. — T. Gagnepain / 20 Minutes

La frontière allemande n’est pas fermée mais il n’est plus possible de s’y rendre pour faire de simples courses. Pas dans le Land du Bade-Wurtemberg en tout cas, ceux de Sarre et de Rhénanie-Palatinat étant plus tolérants.

A Kehl, la ville frontière de Strasbourg, les magasins sont presque désertés par les Français, pas comme au printemps dernier mais pas loin. Quelques-uns s’y risquent encore en fraude, d’autres travaillant en Allemagne viennent faire leurs emplettes.

Comment s’organisent les habituels acheteurs français en Allemagne ? Une consultation lancée par 20 Minutes permet d’en savoir un peu plus.

Les longues files d’attente devant les bureaux de tabac ou aux caisses des drogueries Dm-Market ont disparu… La frontière allemande n'est pas officiellement fermée mais Kehl, ville face à Strasbourg, est redevenue bien calme. Comme dans tout le Land du Bade-Wurtemberg, les Français n’ont plus le droit de s’y rendre sans motif impérieux. Rendez-vous médical, visite à des proches, etc. mais certainement pas pour des achats.

Comment s’organisent-ils alors, ces habituels frontaliers du shopping ? Pour ceux qui ont l’habitude de se rendre en Rhénanie-Palatinat ou Sarre (plutôt les Mosellans), rien n’a changé. Mais pour les autres… L’appel à contributions lancé par 20 Minutes permet d’en savoir plus.

« Nos magasins ont aussi besoin de nous »

Première tendance : beaucoup de nos lecteurs assurent ne plus se déplacer en Allemagne. « Nous respectons les lois », écrit Anne-Marie. « Même si la situation ainsi que les décisions des dirigeants allemands sont "douloureuses" pour nous, il faut les respecter comme si c’étaient celles de notre gouvernement. C’est la seule façon de vaincre rapidement cette pandémie », appuie Marc, rejoint par Christiane qui se dit-elle aussi « disciplinée ».

Certains ne traversent également plus la frontière, mais pas uniquement par peur des contrôles aléatoires. Comme Flow qui annonce « boycotter l’Allemagne qui veut bien de nous quand ça l’arrange, et n’oublie jamais de critiquer les frontaliers qui viennent faire leurs courses ». Un sentiment également partagé par Christiane (une autre). « Depuis mi-décembre, nous ne faisons plus de courses en Allemagne. Nous avions l’impression de déranger. »

Plus positif, Jean-Luc appelle à « acheter en France pour soutenir les commerçants de proximité ». « On peut aller chez les discounters où l’on trouve aussi des produits de marques et de qualités. Nos magasins ont aussi besoin de nous », poursuit Paulette. Ce qui devrait faire plaisir à Daniel, buraliste en France. « C’est avec plaisir et patriotisme que les Alsaciens viennent acheter le tabac chez leur buraliste local. Plus de 80 % de taxes à acquitter. Enfin, c’est pour la bonne cause ! », ironise-t-il gentiment.

Un cycliste quitte Strasbourg et arrive sur le Pont de l'Europe. Au bout, la ville-frontière de Kehl... où un contrôle policier l'attend. - T. Gagnepain / 20 Minutes

Il faut pourtant croire que ses collègues n’ont pas (encore ?) réussi à séduire tous les fumeurs. A Kehl, Mélissa, qui travaille dans un tabac, assure « qu’il y a beaucoup moins de clients mais les Français viennent toujours faire leurs achats sans motif valable. La police allemande, qui est présente un peu partout, effectue des contrôles mais reste tolérante. »

« Transport en tram et aucun contrôle »

Certains s’engouffreraient-ils dans la brèche ? Nicolas l’avoue. « Je suis allé chercher des cigarettes aujourd’hui. Transport en tram et aucun contrôle », se confesse-t-il. « Je passe la frontière quand il n’y a pas de bouchon, ça veut dire qu’il n’y a pas de barrage », ajoute Viviane, rusée comme Emilie. « Je suis du côté de Rhinau. En traversant le bac à pied et en commandant des cigarettes avant au buraliste par téléphone, nous pouvons [encore traverser la frontière]. »

« Il suffit d’avoir un autre but principal pour l’entrée [aller voir un ami par exemple] et dans le contexte de ce voyage, vous avez aussi le droit de faire vos courses », conseille Werner, qui pérore aller en Allemagne « comme bon [lui] semble ». « Cette histoire de but principal étant difficilement contrôlable, quel policier peut se risquer à prouver que votre séjour en Allemagne était principalement pour faire des courses ? », ajoute-t-il.

D’autres ne se risquent plus à passer la frontière mais ont trouvé des solutions pour toujours acheter des produits d’outre-Rhin. « Je fais appel à un collègue de travail qui vit en Allemagne. Du coup, je lui transmets ma liste de courses », explique Olivier, loin d’être un cas isolé. « Je demande à des frontaliers pour mes courses. J’ai aussi la chance d’avoir des amis allemands qui habitent en Alsace et qui me dépannent », appuie Cathy, qui n’a donc pas besoin de faire trop de stocks.

« J’ai hâte de pouvoir y retourner »

C’est le cas d’autres lecteurs de 20 Minutes. « J’ai fait des réserves en couches, produits hygiène et alimentation pour chat vers mi-décembre », se souvient Céline. « J’ai anticipé au mois de décembre donc je peux tenir jusqu’à mi-mars », complète Anne, qui doit quand même espérer que la situation change rapidement. C’est là une autre nette tendance de cette consultation : la majorité des contributeurs se sont adaptés mais attendent que la libre circulation redevienne la norme.

« J’ai hâte de pouvoir y retourner, ça coûte les yeux de la tête en France ! », lance Caroline. « On ne va pas en Allemagne que pour des coton-tiges, vernis a ongles et clopes. Mais aussi pour nourrir nos familles, habiller nos enfants, mettre le plein d’essence. C’est moins cher sur tous ces consommables-ci ! Hier j’ai rempli de moitié mon caddie dans un supermarché français », peste Bruno, qui, comme Thierry, regrette que son « budget en souffre beaucoup ».

Cela devrait encore durer avec un confinement prolongé jusqu’au 7 mars en Allemagne et donc dans le Bade-Wurtemberg. Après ? Les files d’attente pourraient vite revenir la norme à Kehl…