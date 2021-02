La scène remonte à juin dernier, à Kehl, la ville-frontière de Strasbourg. Il y avait alors beaucoup de monde devant le Dm-Market. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. — T. Gagnepain / 20 Minutes

L’Allemagne a commencé dimanche à fermer ses frontières pour tenter de contenir la propagation de Covid-19. Avec la République tchèque et le tyrol autrichien pour le moment. Pas la France. L’Hexagone échappe jusque-là à un classement en zone de forte incidence et l’accès outre-Rhin reste donc possible.

Enfin, pas pour y faire n’importe quoi et pas pour n’importe quelle durée. Un motif impérieux (travail, visite à un proche malade, rendez-vous médical) doit être invoqué. Tous les Français qui souhaitent traverser la frontière ont aussi besoin de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures et se soumettre à dix jours de quarantaine.

Pour les Alsaciens et Mosellans qui habitent à moins de 30 km du Bade-Wurtemberg, de la Sarre ou de la Rhénanie-Palatinat, c’est plus simple. Ils n’ont pas besoin de présenter quoi que ce soit à condition de ne rester que 24 heures en Allemagne. Une mesure prise pour faciliter le passage des travailleurs frontaliers… mais pas pour ceux qui ont l’habitude de faire des achats outre-Rhin.

Depuis plusieurs semaines, il n’est ainsi pas autorisé de traverser la frontière pour aller faire des courses, acheter des cigarettes moins chères ou toutes ces emplettes habituelles pour les Strasbourgeois, Alsaciens en général, ou Mosellans.

Comment faites-vous face à cette situation ? Allez-vous quand même en Allemagne malgré les restrictions ? Faites-vous appel à des travailleurs frontaliers pour qu’ils vous rapportent vos commissions ? Vous pouvez témoigner en replissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.