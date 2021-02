Les services de secours du Bas-Rhin (Sdis 67) à Strasbourg. — N.W./20Minutes

Les Alsaciens se sont réveillés dans la neige ce mercredi. L’agglomération strasbourgeoise était recouverte d’une fine couche blanche, avant qu’elle ne s’épaississe jusqu’à environ midi. De quoi provoquer quelques perturbations, notamment au niveau routier.

Le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) du Bas-Rhin est intervenu « pour 17 accidents de la circulation dont la majorité a eu lieu avant 10 h 30 », a-t-il détaillé dans un communiqué. Le département étant toujours en vigilance orange neige et verglas, les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin recommandent la plus grande prudence, notamment sur les routes.

A Strasbourg, la journée a aussi été marquée par la perturbation sur le réseau du tram. La ligne A et E en particulier, puisqu’un camion de fioul s’est embourbé sur les rames près de l’arrêt Campus, à Illkirch. Des bus de remplacements avaient été mis en place, avant que le trafic ne redevienne normal en début d’après-midi.