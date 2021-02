Le cinéma Vox à Strasbourg. Archives. Le 03 11 2009 — G. VARELA / 20 MINUTES

Le projet du cinéma Vox-les Halles n’est plus d’actualité, seul celui du MK2 à l’entrée de Schiltigheim, devrait voir le jour dans l’agglomération strasbourgeoise.

Un renoncement expliqué par l’Eurométropole par le changement de contexte économique dû à la crise du coronavirus ainsi que le problème de la gare routière à l’arrière des Halles.

Eva Letzgus, cogérante du cinéma Vox, regrette cette décision qui ne soutient pas les enseignes locales. Elle espère un retour du sujet sur la table des négociations.

Cinéma Vox 2, la contre-attaque. C’est par une simple lettre reçue peu avant le Conseil de l’Eurométropole qu’Eva Letzgus, cogérante du cinéma Vox à Strasbourg, a appris que le projet de transfert du cinéma à l’arrière des Halles était abandonné. Projet sur lequel la famille Letzgus, également fondatrice et actionnaire minoritaire des cinémas Stars, travaille depuis 2015. Une nouvelle confirmée lors du Conseil de l’Eurométropole vendredi dernier à l’occasion d’une interpellation sur le sujet par le conseiller d’opposition Jean-Philippe Maurer.

Le projet de transfert du cinéma Vox, en lieu et place de la gare routière à l’arrière des Halles, est en effet jugé par la nouvelle équipe aux commandes « pas suffisant ». Raisons officiellement avancées par la vice-présidente en charge du cinéma et de l’audiovisuel Murielle Fabre, un contexte économique qui s’est dégradé et qui ne permettrait pas le nombre de spectateurs supplémentaires jugé nécessaire pour que ce projet et celui du MK2 à Schiltigheim soient tous deux viables. Mais aussi et surtout une question de mobilité, le plan de transfert de la gare routière ne correspondant pas à la nouvelle feuille de route fixée par la ville et l’Eurométropole.

« Une mise en stand-by »

A peine la nouvelle digérée, la cogérante du Vox s’interroge sur cette décision et compte bien rembobiner le film des évènements. « Le projet des Halles était un projet de 2015, antérieur au MK2 de Schiltigheim, rappelle Eva Letzgus. Au lieu de renoncer, ils auraient dû nous mettre en stand-by, le temps qu’une solution pour la relocalisation de la gare routière soit trouvée. Notre dossier est près depuis trois ans et il nous suffisait d’une pré-autorisation de l’Eurométropole. »

Pas résignée, la famille Letzgus « compte voir » ce que juridiquement elle peut faire. « On a quand même concouru à un appel d’offres, il y a eu des frais, et nous lâcher comme ça… Nous avions, à l’oral, été désignés comme lauréat de l’appel d’offres et cela devait être officialisé lors du conseil de l’Eurométropole en février 2020. Mais il y a eu un vote de report et il n’a jamais été remis à l’ordre du jour. »

Si Eva Letzgus reconnaît un contexte de crise, elle regrette le manque de soutien des enseignes de cinéma locales, un mauvais signal. « Est-ce qu’on va faire venir une enseigne internationale qui va ajouter de la concurrence ? Ce n’est pas logique. On aurait dû rebattre les cartes en tenant compte de la nouvelle situation. Cette décision ne fait qu’enfoncer les cinémas du centre-ville », regrette la jeune femme.

Solutions espérées par la famille Letzgus ? Une mise en attente et non un renoncement du projet des Halles, le temps de trouver une solution pour la gare routière. Mais aussi le report de construction du MK2 jusqu’à 2024, le temps d’un retour à l’équilibre du nombre de spectateurs dans les salles. Enfin, une réduction de la voilure du cinéma de Schiltigheim, avec moins de salles. « C’est quand même un multiplexe qui est prévu à l’entrée de la ville, et pas un cinéma de proximité comme cela est dit. En moyenne, la taille habituelle à Paris des cinémas MK2 est de 4 ou 5 salles. Il y a 33 communes dans l’Eurométropole, il pouvait être construit ailleurs qu’à la frontière immédiate de Strasbourg. L’idée c’est de cohabiter, pas de concurrencer », avance Eva Letzgus qui n’espère pas un tel clap de fin.