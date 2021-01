Illustration. Vélo et tram. Strasbourg le 18 09 2012. — G. VARELA /20 MINUTES

La présence des vélos à bord des tramways strasbourgeois était interdite depuis le 11 mai dernier. Avec le déconfinement, la CTS avait décidé d’augmenter la capacité d’accueil afin de permettre aux voyageurs de maintenir une distanciation physique. Mais les mesures gouvernementales de luttes contre le Covid-19 ont eu pour conséquence de diminuer significativement l’affluence dans les transports, notamment tôt le matin et après 19h. Une nette baise d’affluence notée également pendant les dimanches et jours fériés.

Aussi, tant que les mesures de lutte contre le Covid-19 sont en vigueur, la CTS annonce qu’elle va autoriser à partir de ce lundi, de 19h à 7h du matin du lundi au samedi, ainsi que le dimanche et les jours fériés toute la journée, l’accès aux cyclistes. A noter que cet accès se fait uniquement par la porte arrière des tramways et que les cyclistes doivent rester à proximité immédiate de leur vélo.

En attendant une table ronde

Une plage horaire jugée largement insuffisante par le collectif Vélorution, voire « anti-cycliste ». Mais surtout inadaptée à la ville du vélo « alors que 21 des 29 agglomérations françaises qui ont un tramway accueillent sans problème les cyclistes » assure le collectif. Ces derniers appellent d’ailleurs à un nouveau rassemblement ce samedi pour obtenir « un retour à la normale » avec « un accès aux vélos dans le tram en journée, hors périodes de pointe. »

En attendant d’éventuelles nouvelles mesures, l’Eurométropole de Strasbourg et la CTS ont déjà annoncé la tenue d’une table ronde sur la complémentarité entre le vélo et les transports en commun le 10 février prochain. Une concertation en présence des associations de cyclistes, d’usagers des transports collectifs, des associations

de piétons et de structures travaillant autour du handicap.