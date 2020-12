INCIDENTS L'an dernier, plus de 200 véhicules avaient été incendiés cette nuit-là

Le parking de la station Hoenheim-gare. — Wikicommons

Le réveillon de la Saint-Sylvestre approche et, avec lui, l’inquiétude de certains propriétaires de voitures grandit. A Strasbourg l’an dernier, plus de 200 véhicules avaient été incendiés.

Afin d’éviter que cela ne se reproduise, un arrêté municipal a été signé le 21 décembre pour interdire le stationnement dans certaines rues. « Ces zones d’interdiction ont été élaborées suite à un bilan des incidents des années précédentes », explique dans un communiqué Nadia Zourgui, adjointe en charge de la tranquillité publique.

Neuf parkings gratuits et surveillés

En retour, et pour tous ceux qui le souhaitent, neuf parkings gratuits et gardiennés seront accessibles dans toute l’agglomération. Cela débute dès ce mercredi 30 décembre à 15 h dans les parkings du Zénith, du Jardin des Deux Rives et de la Kibitzenau.

Le 31 décembre, toujours à partir de 15 h et jusqu’au lendemain à la même heure, il sera aussi possible de laisser en sécurité son véhicule aux parkings Baggersee, Elsau, Ducs d’Alsace, Hoenheim gare.

Enfin, ceux du Lixenbuhl, à Illkirch, et du secteur Maria Callas, à Lingolsheim, seront aussi gardés et gratuits le 31 décembre.