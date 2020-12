Aucune donnée chiffrée n’a été communiquée sur les effectifs qui seront déployés, mais « on a les moyens pour faire face », a assuré la préfète, mettant en exergue une « interopérabilité » renforcée entre police, gendarmerie et pompiers, mais également avec la justice. « Le but est d’avoir une présence forte par le biais des forces mobiles qui seront chargées d’occuper les endroits stratégiques des différents quartiers, et des unités plus dynamiques en civil et en tenue, qui auront plus un rôle de détection et d’interpellation », a détaillé Annie Brégal. Des médiateurs associatifs seront également présents pour aider à prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public.

Comme dans l’Allemagne voisine, pétards et feux d’artifice tonnent traditionnellement avec force le soir de la Saint-Sylvestre en Alsace, entraînant régulièrement des blessures graves, voire des décès même si cette année, les préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont interdit pour tout le mois l'achat et la vente de ces dispositifs.

La vente d’essence au détail interdite

Si le ministère de l’Intérieur ne communique plus le nombre de voitures brûlées au jour de l’An, la capitale alsacienne est chaque année particulièrement concernée par ce phénomène. Pour limiter la présence de véhicules dans la rue, certains secteurs seront interdits au stationnement et des parkings surveillés aux portes de la ville seront mis à disposition gratuitement. La vente d’essence au détail a également été interdite.

« Les circonstances sont totalement différentes de l’an passé mais je ne saurai que le jour de l’An quelles conséquences on peut en tirer », a souligné la procureure de la République de Strasbourg Yolande Renzi. Pour les violences du réveillon de 2020, 113 personnes avaient été interpellées, pour beaucoup mineures.