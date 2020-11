L'attestation de déplacement dérogatoire en version bilingue alsacien-français, version Bas-Rhin. — Capture d'écran

Service, voilà mon « Bewiis-zettel fer im notfall üsszegehn » m’sieur l’agent ! Depuis le 29 octobre, certains policiers ou gendarmes du Bas-Rhin ont peut-être entendu cette phrase lors d’un contrôle. Avant de découvrir une attestation de déplacement dérogatoire un brin particulier : en version bilingue franco-alsacien.

L’office pour la langue et les cultures d’Alsace et de Moselle (OCLA) l’assure : le document, téléchargeable sur son site, est parfaitement légal. Il existe même en deux versions, une bas-rhinoise et une autre haut-rhinoise, intitulée « Üssgangbschinigung ». A chaque fois, ces attestations sont doublées en français.

« Tout peut se traduire et s’écrire en alsacien ! »

« Cette action s’inscrit dans le cadre de la mission de promotion de la langue régionale de l’OLCA. A travers cette démarche, l’Office entend normaliser la présence de l’alsacien au quotidien et démontrer que tout peut se traduire et s’écrire en alsacien ! », écrit l’organisme dans un communiqué.

Une version est aussi disponible en breton.