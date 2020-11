VOUS TEMOIGNEZ « 20 Minutes » sollicite ses internautes pour établir une sélection des bâtiments les plus laids de la ville en vue d’un prochain article

Touristes à la Petite France Strasbourg. Le 24 05 07 — G . VARELA / 20 MINUTES

Sa cathédrale, la Petite France et ses canaux, le Parlement Européen ou bien encore le quartier de la Neustadt, inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco… Sur les posts Instagram ou plus classiquement sur les cartes postales que s’arrachent les touristes,Strasbourg, la capitale européenne fait carton plein. Prisée pour son architecture et son ambiance lors du marché de Noël, il y a pourtant, comme dans toutes les villes, des bâtiments anciens ou contemporains qui vous laissent… sceptiques, voire horrifiés. Que l’on parle de certaines bâtisses autour de la place Kléber ou de tours livrées ces derniers temps dans la ville, il y a forcément des constructions qui vous arrachent un petit soupir lorsque vous passez devant.

Alors, quels sont, selon vous, les édifices qui méritent de figurer dans le classement des bâtiments les plus laids de Strasbourg ? Vous pouvez répondre juste en dessous :