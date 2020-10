Un stand de nourriture pendant le marché de Noël, place Broglie à Strasbourg (illustration). — Bruno Poussard / 20 Minutes

Les esprits se sont échauffés ce matin dans la cour de l’hôtel de ville de Strasbourg. Quelques instants après l'annonce d'un marché de Noël sans chalet cette année, les forains ont marqué leur mécontentement.

« Il faut appeler un chat un chat : le marché de Noël est annulé. Un tel événement sans chalet, c’est comme une fête foraine sans manège », lance Sassi Ben Mourdi, très remonté après cette décision de la maire, Jeanne Barseghian.

« De nombreux forains vont mettre la clé sous la porte »

Celui qui tient habituellement un stand de confiserie place Broglie menace : « On a demandé à la rencontrer. Il faut trouver des solutions sinon on va faire le bordel pendant un mois. On manifestera tous les jours, il n’y aura pas de fête à Strasbourg. »

Le commerçant l’assure, avec cette nouvelle, « de nombreux forains vont mettre la clé sous la porte ». « Si on ne travaille pas, on va crever. On comptait sur ce marché de Noël pour payer des factures en retard et nous sauver. »