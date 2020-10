Archives. Contrôles à la frontière à Kehl en Allemagne le 16 mars 2020. — Jean-Francois Badias/AP/SIPA

La rumeur qui courait sur les réseaux sociaux et certains médias depuis jeudi, s’est finalement confirmée ce vendredi en fin d’après-midi. L’Allemagne a classé le Grand-Est en zone à risque, au vu des mauvais chiffres enregistrés ces derniers jours face à l’épidémie de Covid-19. Ce sera effectif à partir du samedi 17 octobre minuit selon Robert Koch Institut, site officiel sur lequel apparaît le classement des zones à risque. Jusqu’ici, le Grand-Est était la seule région, avec la Corse, à avoir échappé à ce classement en rouge par les Allemands…

La rumeur a poussé dès vendredi matin les Alsaciens sur les routes, direction la frontière, souvent pour faire les « dernières courses », chercher un enfant ou un parent, ou simplement rentrer chez soi. Une ruée qui a créé des embouteillages monstres un peu partout sur le territoire, rappelant les mauvais souvenirs vécus en mars dernier, alors que l’Allemagne avait décidé unilatéralement de fermer la frontière et de rétablir les contrôles. Si l’information a mis tant de temps à être officielle, c’est parce que les autorités allemandes et françaises ont cette fois dû discuter des modalités d’application de la mesure, qui n’arrange personne.

Et maintenant ?

Ce classement, bien indiqué à présent sur le site officiel allemand, n’est pas sans conséquence pour la région Grand-Est. A l’approche des vacances de la Toussaint, et bientôt de Noël, faut-il annuler ses balades de l’autre côté du Rhin ? Les visites chez Europa Park ou bien encore celles à la grand-mère qui vit à Offenbourg ?

Plus concrètement, les travailleurs transfrontaliers vont-ils devoir rester chez eux ? Les Allemands qui travaillent en France vont-ils pouvoir continuer à venir ou accepter d’avoir, comme il n’y a pas si longtemps, de longs moments à patienter à la frontière ? Va-t-il y avoir une quarantaine ? Des tests obligatoires ?

En théorie, les mesures devraient être les mêmes que celles appliquées à toutes les autres régions françaises. Cela implique des déclarations administratives, de détenir un test PCR négatif réalisé dans les dernières 48 heures avant de passer la frontière (en langue allemande ou anglaise) pour éviter une période de quatorzaine. Faute de ce test, il est obligatoire de passer un dépistage PCR dans les 72 h après son entrée sur le territoire allemand et de se placer en auto quarantaine jusqu’à l’obtention des résultats.

Bien sûr, des dérogations devraient être accordées aux travailleurs transfrontaliers, aux couples binationaux qui ont la garde partagée de leur enfant, aux élèves scolarisés en Allemagne. Des accords-cadres ont été négociés hier entre le gouvernement fédéral allemand et les trois länder frontaliers. A eux de décliner les mesures pour les modalités de passage. Les déplacements non essentiels vont être freinés, mais les frontières ne devraient pas être fermées. Il y aura des contrôles volants, aléatoires, mais non systématiques. L’application sur le terrain reste encore un peu floue et devrait être précisée dans les prochaines heures.