Le port du masque est obligatoire presque partout à Strasbourg. — T. Gagnepain / 20 Minutes

Le tribunal administratif de Strasbourg a tranché. Le juge des référés, Claude Carrier, a rejeté ce mercredi le troisième recours contre le port obligatoire du masque dans la capitale alsacienne.

Cette requête était portée par 37 citoyens strasbourgeois qui reprochaient à la préfète du Bas-Rhin de ne pas avoir respecté la décision du Conseil d'Etat. Josiane Chevalier l’a confirmé la semaine dernière : le masque reste obligatoire presque partout dans la ville européenne. « On est évidemment déçu, on ne s’attendait pas à ça », réagit Marc Jantkowiak, qui représente les plaignants. « On se demandait pourquoi aucune audience publique n’était fixée depuis lundi mais maintenant, on sait pourquoi. Cette décision est contraire à tout ce qui avait été décidé par ce tribunal administratif ces derniers temps. »

« On ne peut pas accepter cette décision »

L’avocat doit maintenant se réunir avec ses clients pour voir quelles suites donner à ce dossier aux multiples rebondissements depuis un mois. « On ne peut pas accepter cette décision d’un juge qui a décidé seul dans son bureau », lance d’ores et déjà maître Jantkowiak en évoquant un éventuel pourvoi devant le Conseil d’Etat.