Le port du masque est obligatoire à Strasbourg depuis lé 29 aopû. — T. Gagnepain / 20 Minutes

Nouveau rebondissement dans le feuilleton sur le port du masque à Strasbourg. Un troisième recours a été déposé ce vendredi matin devant le tribunal administratif de la capitale alsacienne contre l’arrêté préfectoral de Josiane Chevalier du 7 septembre, révèlent les Dernières Nouvelles d'Alsace.

L’instance examinera lundi matin à partir de 9h15 cette requête en référé-liberté, qui émane de 21 citoyens de Strasbourg. « Ce sont 21 personnes qui ne se connaissent pas et qui font le même recours », explique leur avocat, Marc Jantkowiak. Parmi eux figurent encore les deux praticiens hospitaliers, Vincent Feireisen et Christian Chartier. Ils étaient déjà à l’origine un premier recours à ce sujet fin août, qui avait conduit le tribunal administratif à exiger de la préfète qu'elle revoie sa copie.

Le non-respect des recommandations du Conseil d’Etat contesté

Le Conseil d'Etat avait mis fin à cette première saga dimanche dernier en donnant en partie raison à la représentante de l’Etat, qui a depuis renouvelé son arrêté rendant notamment le port du masque obligatoire à Strasbourg. Elle a également pris d’autres arrêtés pour l’imposer sur plusieurs autres communes bas-rhinoises, dans des lieux délimités.

Dans ce nouveau recours, les 21 citoyens reprochent à la préfète de ne pas avoir suivi les recommandations du Conseil d’Etat. « Il avait rendu deux arrêtés, un pour Lyon et un pour Strasbourg. Dans ce dernier, il avait bien demandé à la préfète du Bas-Rhin de délimiter des zones où le port du masque ne serait pas obligatoire, reprend l’avocat des plaignants. Elle ne l’a pas suivi et c’est une atteinte aux libertés fondamentales et au non-respect de la vie privée. C’est ça qu’on attaque. » Le juge devrait rendre son ordonnance lundi soir, ou mardi matin.