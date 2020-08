TRANSPORTS Après des années de vives discussions et deux ans de travaux, l’extension de la ligne F du tram vers le quartier de Koenigshoffen sera mise en service dès ce samedi

Tram sur l’extension de la ligne F. Strasbourg le 27 08 2020. — G. Varela / 20 Minutes

L’extension de la ligne F du tram sera mise en service ce samedi à Strasbourg.

Après deux années de travaux, il sera possible d’emprunter le 1,7 km de voies supplémentaires de cette extension pour atteindre Koenigshoffen.

Trois nouvelles stations ont été créées ainsi qu’un parking relais de 340 places.

Cela n’a pas été un fleuve tranquille mais le tram sur la ligne F vers Koenigshoffen, à Strasbourg (Bas-Rhin), est enfin sur les rails, prêt à accueillir ses premiers passagers. Une extension de ligne qui a connu bien des désaccords et provoqué de longues discussions, réflexions et joutes politiques ces quatre dernières années. Vifs débats sur son tracé, son utilité, tensions avec les habitants, le projet fut même un temps envisagé sur pneus…

Mais cette fois-ci, ça roule et après deux années de travaux, le nouveau tronçon sera mis en service dès ce samedi. Il sera ainsi possible d’emprunter les 1.723 mètres de voies supplémentaires de cette extension pour atteindre Koenigshoffen. Et ce n’est qu’un début car l’objectif final est de rejoindre l’arrêt Poteries puis Wolfisheim. Une volonté portée par plusieurs candidats aux dernières élections municipales, dont notamment la nouvelle maire de Strasbourg Jeanne Barseghian. Un projet serait à l’étude.

Trois nouvelles stations et un parking relais

Concrètement, la ligne F tire à présent jusqu’au quartier de Koenigshoffen avec trois nouvelles stations spécialement créées. « Porte Blanche » qui constituera un pôle d’échange connecté avec les bus de la ligne 2 et de la ligne 10 du réseau CTS, située boulevard de Nancy. « Parc des Romains », avec un nouveau parking relais de 340

Places. Enfin, la station « Comtes », le terminus provisoire de la ligne. Les trois nouvelles stations devraient accueillir 4.000 à 5.000 clients supplémentaires par jour sur la ligne, estime la Compagnie des Transports strasbourgeois (CTS).

A noter que pour la première fois, un tronçon de ligne de tram, Boulevard de Nancy en l’occurrence, va également servir d’arrêt aux bus qui seront autorisés à y circuler (ligne 2 et 10). Une première sur le réseau Strasbourgeois qui permettra de gagner en ponctualité et d’alléger un peu le trafic automobile alors que la voirie a été fortement réduite en cet endroit au profit du tram…

Cette nouvelle extension facilitera les déplacements des habitants des quartiers de la Gare et de Koenigshoffen et desservira les principaux équipements publics. Après une période de tests, l’inauguration officielle en présence des autorités se tiendra ce vendredi alors que le public pourra pleinement en profiter dès samedi.