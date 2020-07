Lors de l'installation du nouveau conseil municipal. Strasbourg le 4 juillet 2020. — G. Varela / 20 Minutes

Jeanne Barseghian, écologiste et citoyenne, est la nouvelle maire de Strasbourg.

Ses 19 adjoints ont été désignés samedi 4 juillet lors de l’installation du nouveau conseil municipal.

L’exécutif strasbourgeois compte des nouveaux visages, nombreux sont à des postes clés. Qui sont-ils ?

Nouvelles idées, nouvelles têtes. Les 19 adjoints qui porteront la politique de la maire Jeanne Barseghian, officiellement élue samedi soir lors du conseil municipal d’installation, forment sur le papier une équipe hétéroclite mais complémentaire. Oui, mais alors qui sera concrètement en charge des thématiques qui ont nourri l’actualité strasbourgeoises ces derniers mois comme la transition écologique, l’urbanisme, le commerce, la sécurité ? 20 Minutes fait un petit tour de table…

Si le premier adjoint, Syamak Agha Babaei, actuel conseiller municipal et vice président de l’Eurométropole est déjà bien connu des Strasbourgeois, le reste de l’équipe l’est beaucoup moins. Ce médecin urgentiste aux HUS est à présent en charge des questions budgétaires et financières, des marchés publics, des orientations de la politique des achats.

Il ne manquera pas d’appuyer le travail de la numéro deux de l’exécutif, Suzanne Brolly, qui s’occupera des questions du plan local d’urbanisme, du développement de l’habitat participatif. Suzanne Brolly a la main verte. Elle a œuvré à la mise en place des politiques publiques Zéro pesticide, Nature en ville, Strasbourg grandeur nature, Strasbourg ça pousse… Référente environnement de l’ADEUS, elle sera également en charge de ville résiliente, création et entretien des espaces verts naturels urbains, de la police du bâtiment du patrimoine bâti et non bâti de la ville, du logement.

Pour la thématique transformation écologique du territoire, c’est Marc Hoffsess qui sera aux commandes. Elu du quartier de la Robertsau-Wacken, il est diplômé de l’IEP de Strasbourg [en droit de l’environnement]. Il a dirigé pendant 14 ans le parc naturel des Vosges du Nord. Il a également été conseiller environnemental auprès des villes de Strasbourg et d’Illkirch-Graffenstaden. Membre d’Alsace nature, il a fait partie des grévistes de la faim contre le GCO.

Le cinquième adjoint, Joël Steffen, sera en responsabilité sur les questions du commerce, de l’artisanat et du tourisme. Communiquant dans le domaine de la mobilité, il est issu d’une formation en aménagement et développement territorial. Il est militant au sein d’associations engagées pour le vivre ensemble et contre les discriminations.

A la santé publique et environnementale, Alexandre Feltz, médecin généraliste, pionnier de Sport et santé, garde les fonctions qu’il exerçait sous le mandat de Roland Ries.

A l’éducation et la petite enfance, la huitième adjointe est l’élue de quartier de l’Elsau, Hülliya Turan. L’assistante sociale, militante pour l’égalité des droits, la justice sociale et les solidarités, sera à la manœuvre.

La dixième adjointe, Nadia Zourgui, prendra en charge la délicate question de la tranquillité publique, de la police municipale, de la prévention, médiation, gestion des crises, d’aide aux victimes et des relations avec les cultes. C’est l’actuelle directrice de l’action sociale et de la famille à la maire de Saverne, où elle est également en charge du service scolaire, du centre social et culturel, de la politique de la ville et directrice du Centre communal d’action sociale (CCAS).

Le prochain conseil municipal se tiendra le 10 juillet prochain.