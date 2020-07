Jeanne Barseghian officiellement maire. Strasbourg le 4 juillet 2020. — G. Varela / 20 Minutes

C’est officiel et c’est historique. Le nouveau conseil municipal de la ville s’est donné rendez-vous samedi en fin d’après-midi dans l’hémicycle du centre administratif pour l’élection de la nouvelle maire, Jeanne Barseghian. Un hémicycle fermé au public, afin de faire respecter les règles de distanciation. Ce qui explique peut-être une installation faite dans le calme, avec des applaudissements soutenus mais attendus des partisans de la jeune femme de 39 ans, et polis de l’opposition.

Après un très court discours du maire sortant Roland Ries, pendant lequel il s’est notamment félicité d’avoir « reconfiguré la ville, conforté son statut de capitale européenne, encouragé et développé les mobilités douces », il a souhaité « bon vent et bonne chance à Strasbourg pour les six ans » à venir.

L’installation de la nouvelle équipe a pu commencer sagement. Sans surprise donc, l’écologiste Jeanne Barseghian, arrivée en tête le 28 juin à l’issue du second tour avec 41,70 % des voix, était la seule à présenter sa candidature. Forte des 47 voix des élus de sa liste, confortée par les voix des sept conseillers élus socialistes qui ont rejoint celle de la majorité samedi matin, elle a été élue maire de Strasbourg avec 53 voix et 11 abstentions. Alors que le conseil municipal compte 65 élus…

La nouvelle maire allait procéder à la présentation et au vote des adjoints, lorsque le protocole lui a rappelé qu’elle avait oublié de donner la parole aux représentants des différents groupes de l’opposition. La chose fut rapidement réparée et c’est Catherine Trautmann qui a ouvert le bal, suivie d’Alain Fontanel (LREM) puis de Jean Philippe Vetter (LR). Ce dernier s’est lancé dans un discours peu convenu et incisif aux airs de campagne municipale.

Une liste d’adjoints nouvelle génération

Jeanne Barseghian a répondu aux différents intervenants et rappelé « qu’elle n’était pas la femme d’un parti mais la maire de toutes les Strasbourgeoises et Strasbourgeois. » Sans oublier au passage de relancer l’ensemble du conseil municipal, et donc l’opposition, de qui elle « attend avec beaucoup de plaisir les propositions » pour faire « à l’avenir pour la réussite de notre ville. »

Les 19 adjoints ont finalement été élus. Une liste nouvelle génération, qui n’a pas laissé de place à l’ancienne garde écologiste, à savoir Alain Jund et Marie-Dominique Dreyssé. Sans surprise, Syamak Agha Babaei, le numéro deux de sa liste pendant la campagne, est élu premier adjoint. Actuel conseiller municipal et vice-président de l’Eurométropole en charge de l’habitat, il sera en charge du suivi des questions budgétaires et financières, les marchés publics et des principes et orientations de la politique des achats.

L’équipe des adjoints, dont fait partie Suzanne Brolly, Marc Hoffsess, mais aussi Joël Steffen, Pierre Ozenne, Nadia Zourgui ou bien encore Guillaume Libsig et Owusu Tufuor, pour ne citer qu’eux, comporte des spécialistes en droit de l’environnement, du monde associatif, d’universitaires…

Emue aux larmes en remerciant sa famille en partie présente dans l’hémicycle, Jeanne Barseghian s’est dite consciente du fort taux d’abstention et a témoigné une nouvelle fois de son humilité face à cette situation. Mais rappelé ses ambitions avant de dérouler son programme et déclaré « l’état d’urgence climatique ». Son programme pour les six années à venir ? « Répondre aux trois grands défis qui sont devant nous : le défi écologique, le défi social et le défi démocratique » explique la maire qui fût ovationnée, même par une petite partie de l’opposition. L’occasion de relever ces défis lui sera donnée dès le 10 juillet, date du prochain conseil municipal…