Un loup pris par un piège… photo. On y pensait, c’est maintenant confirmé. Le réseau loup et lynx du département du Bas-Rhin a photographié un loup dans le secteur du massif du Champ du feu. L’animal y serait présent depuis au moins le mois de mai 2020.

Un piège photo mis en place en juin dans le cadre de l’observatoire départemental loup et lynx : bingo ! « Un grand carnivore typé loup » a été photographié le 12 juin à 5 h 54 sur la commune de Belmont.

Des investigations ont donc été menées pour confirmer la présence du loup par les experts de l’Office français pour la biodiversité (OFB). Ces derniers ont exploité les clichés d’un second piège photo placé sur la commune proche de Belfosse. Ces clichés qui ont permis de confirmer le passage d’un loup le 6 mai, puis le 20 mai dernier.

Des investigations supplémentaires

Des attaques où la responsabilité du loup n’avait pas été écartée s’étaient produites sur des troupeaux domestiques le 28 mai et le 6 août 2019 à Ranrupt, les 8 et 9 juillet et le 27 septembre 2019 à Belmont et dans la nuit du 10 au 11 octobre 2019 à Bourg Bruche. Les éleveurs concernés avaient été indemnisés par la direction départementale des territoires du Bas-Rhin (DDT).

Des investigations complémentaires sont en cours afin de déterminer si l’animal photographié peut correspondre au loup déjà présent dans ce secteur du massif du Champ du feu en 2019 ou s’il s’agit d’un autre animal.

Le loup et le lynx sont des espèces strictement protégées en France et en Europe. Leur présence ne doit pas dissuader de se promener en forêt indique la préfecture. En cas d’observation de loup ou d’indices de sa présence, n’hésitez pas à contacter rapidement un agent de l’OFB au 03.88.70.48.59 ou sur le site Internet de l’Office français pour la biodiversité.