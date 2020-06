Une file d'attente se forme devant l'un des nombreux bureaux de tabac de Kehl, la ville-frontière allemande à côté de Strasbourg. — T. Gagnepain / 20 Minutes

Comme d’autres pays, l’Allemagne est de nouveau accessible librement depuis la France ce lundi 15 juin.

La ville-frontière de Kehl, à côté de Strasbourg, est souvent prisée des Français qui viennent chercher tabac, produits d’entretien, de cosmétique ou carburant moins chers.

Qu’en est-il ce lundi ? Des bouchons se sont-ils formés sur le pont de l’Europe qui traverse le Rhin ? Les trams qui relient les deux villes étaient-ils bondés ? Pas vraiment.

Le tram s’arrête à l’arrêt Kehl Bahnhof. Tout le monde descend, ou presque. La gare de la ville allemande, frontalière à Strasbourg, est à proximité. Très peu s’y rendent. L’intérêt de leur voyage est ailleurs. Comme dans les bureaux de tabac alentours, où des files d’attente se forment.

Il est un peu plus de 10 h ce lundi matin et les Français sont bien de retour outre-Rhin. Sans la moindre attestation ou justificatif. Ce temps-là est révolu. Après trois mois de fermeture, le pont de l’Europe peut être maintenant franchi sans contrôle.

« On pensait qu’il y aurait des bouchons mais même pas »

« Il y a encore le bureau de la douane à l’entrée de Kehl mais plus de policiers. Ils n’arrêtent personne, je suis passé sans souci en voiture », confirme Maxime, les bras chargés de boîtes de tubes à cigarettes et de « gros pots de tabac de 315 grammes ». « Là, j’en ai eu pour 200 euros, j’en aurais eu pour 500 euros en France », estime le jeune Strasbourgeois, venu faire les courses « pour [s]a famille aussi ».

Juste après lui, Clothilde et Pauline ont eu la même idée, dès le premier jour de la réouverture des frontières. « C’est parce que je ne travaille pas le lundi, alors j’en ai profité. On pensait qu’il y aurait des bouchons mais même pas », explique la première, qui repart avec deux cartouches à la main.

Pour voir un peu plus de monde, il faut aller plus loin le long de la "Strassburger strasse". Au célèbre Dm-drogerie markt, magasin bien connu des économes qui s’y pressent acheter papier-toilette, couches, produits d’entretien, de cosmétiques etc. Rares sont les périodes où il ne faut pas faire la queue. Ce lundi ne déroge pas. Dehors, une trentaine de personnes attendent qu’un agent de sécurité les fasse entrer au compte-gouttes.

Devant l'un des Dm-Drogerie Market de Kehl, il y a beaucoup plus de monde. Un cas rare dans la ville allemande ce lundi. - T. Gagnepain / 20 Minutes

De quoi décourager certains ? « Non, on a le temps », répond Samia, venue avec son petit garçon. Comme Jana, qui sort de l’enseigne avec son porte-bébé et un chariot rempli. « Il y a beaucoup de monde à l’intérieur et la distanciation sociale pas toujours respectée mais ça va, les gens sont sympas », détaille la trentenaire, avant d’émettre un petit regret. « Si j’avais su, je serais venu la semaine dernière, avant la réouverture de la frontière. Vu que j’habite à Strasbourg et travaille en Allemagne, j’avais le droit de passer. »

Ce ne sont pas les commerçants qui vont se plaindre de la levée des contrôles et de ce retour d’affluence. Il y a un mois, Kristina pouvait compter sur ses doigts le nombre de clients dans son « Spielcasino ». Aujourd’hui, la grande majorité des machines à sous du « Monte-Carlo » est occupée. « C’est reparti ! », sourit la salariée en regardant la rue. « Depuis ce matin, ça n’arrête pas de circuler. Des Français, que des Français ! »

« Les gens n’ont pas dû comprendre que la frontière rouvrait aujourd’hui »

Leurs plaques d’immatriculation le confirment. Aux stations-service, des files d’attente se forment de nouveau. Certainement pour faire le plein de gazole, à environ 1,10 euro du litre. Concernant l’essence, son tarif est équivalent à celui pratiqué en France.

Au petit centre commercial de cette ville d’environ 35.000 habitants, c’est plus calme. Les enseignes d’électroménager et de vêtements n’attirent pas tandis que le supermarché peine à se remplir. Même le deuxième Dm-drogerie markt est accessible sans jouer des coudes. « Je m’attendais à ce qu’il y ait beaucoup de monde mais ce n’est pas la folie », remarque Nathalie. « Je suis déjà venue des samedis, c’était bien pire que ça. Les gens n’ont pas dû comprendre que la frontière rouvrait aujourd’hui et non pas demain, comme c'était prévu au début. Tant mieux, c’était plus agréable comme ça ! », sourit cette habitante de Bischheim, au nord de la capitale alsacienne.

Maxime, lui, est plus dubitatif sur la situation. « Oui c’est bien pour les frontaliers que l'Allemagne soit de nouveau accessible mais ça ne va pas être bon pour les commerçants français », estime-t-il. « Et pour le virus non plus, on va tous se regrouper ici ou venir dans des trams bondés… » Peut-être dès demain, mais pas ce lundi.