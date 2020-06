De jolis villages alsaciens vous attendent sur cette boucle dans le vignoble de la Couronne d'Or. — Mon Week-end en Alsace

La crise sanitaire liée au coronavirus devrait favoriser le tourisme en France lors des prochains week-ends et cet été.

Pour vous inspirer un peu pour vos vacances, 20 Minutes a choisi cinq randos à pied ou en vélo à découvrir autour de Strasbourg.

Pour les moins motivés, les plus sportifs ou les plus petits, on vous emmène entre châteaux, lacs, vignes, plaines et forêts

Les promenades autour du Mont-Sainte-Odile ou celle de la cascade du Nideck, vous connaissez par cœur. Tant mieux car on a décidé de vous proposer cinq idées de randonnées, à pied ou à vélo, qui sortent un peu des sentiers battus. C’est parti !

Le Mont Saint-Michel en… Alsace

Oui, la Normandie n’en a pas l’exclusivité. Dans le Bas-Rhin, le célèbre mont (438 mètres d’altitude) se situe sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Saverne, soit à une quarantaine de minutes de Strasbourg. « C’est un ancien lieu de culte païen avec désormais une chapelle au sommet », détaille Laurène Philippot, responsable du blog Mon Week-end en Alsace. « C’est raide mais on peut y monter à pied ou en voiture et une fois là-haut, il y a pas mal de sentiers balisés. On est dans une forêt typique des Vosges du Nord et on voit la plaine d' Alsace ou la forêt noire. Je suis fan ! »

Le château du Birkenfels au bout du chemin

« Les balades avec château, c’est l’idéal pour les enfants car ça leur donne un objectif », lance Alix De Vaulx-Rivé. La créatrice du site L'Alsace des petits sait de quoi elle parle : elle a déjà effectué cette promenade en famille dans la forêt d’Obernai, près d’Ottrott. « Elle doit faire environ une heure aller-retour et le château du Birkenfels est très mignon », poursuit-elle. « Et pour ceux qui ne seraient pas fatigués, il est possible de continuer jusqu’au château du Kagenfels, ça ajoute environ trois heures. Ce n’est plus pour les enfants de 3 ans ! »

Lampe torche, forêt et poussette au Grand Wintersberg

Non, vous n’êtes pas bloqués si votre enfant a encore besoin de sa poussette. Alix De Vaulx-Rivé vous envoie cette fois à proximité de Niederbonn-les-Bains. « Le gros avantage de cette balade, c’est que c’est une boucle qui doit faire 1 h 30 maximum et on y trouve une aire de jeux », explique-t-elle. « On peut tranquillement faire le tour dans la forêt mais il faudra quitter le circuit si on veut monter à la tour panoramique de Grand Wintersberg, au sommet. » Et alors sortir le porte-bébé… « Une fois dans la tour, n’oubliez votre lampe torche ! La tour fait 25 mètres et on peut y admirer un point de vue magnifique sur le massif des Vosges du Nord. » Au retour, le rocher de la Liese, une sculture dans un bloc monolithique, vaut aussi le coup d’œil.

Vignoble et jolis villages à vélo

La route des vins, Ribeauvillé, Bergheim, Kintzheim… Du déjà-vu. « Là où je vous emmène, il y aura moins de monde ! », s’amuse Laurène Philippot. La blogueuse propose plutôt aux cyclistes de filer plus au nord. Dans le vignoble de La couronne d’Or, à proximité de Marlenheim. Plusieurs circuits sont possibles, dont un « d’un peu moins de 30 km, avec 500 mètres de dénivelé et quelques bonnes côtes. » Ses caractéristiques ? « On part dans la forêt du côté de Wangenbourg puis on passe par Scharrachbergheim, Westhoffen. c’est un mélange de vignes, de jolis villages et de forêt. Très sympa ! »

Et les Vosges dans tout ça ?

Le célèbre massif et ses innombrables chemins de randonnées ne pouvait pas échapper à cette sélection. Direction donc le Lac Blanc, précisément au sommet du col du Calvaire, près d’Orbey. C’est Daniel Jaegert qui joue les guides. « De là, on peut faire la randonnée des quatre lacs, à savoir donc le blanc, le noir, celui du Forlet et le vert », annonce le président du Club vosgien de Colmar. Au total, la petite marche peut se transformer en périple de… près de 20 km et six heures de marche. « Mais on peut faire plus court et ne voir que deux lacs. Au cas où, il y a des fermes-auberges sur le chemin, où on peut boire un petit coup et se reposer », précise Daniel Jaegert en évoquant une « randonnée agréable, entre forêt et eau qui est en plus accessible à tous ».