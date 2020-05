Le stade Paco-Météo, à Strasbourg. — G. Varela / 20 Minutes

Entre 300 et 400 personnes ont assisté dimanche à un match de foot dans un stade de Strasbourg. Il opposait deux quartiers de la capitale alsacienne, Hautepierre et Neuhof et n’était pas autorisé étant donné le contexte sanitaire.

Ce rassemblement pourrait être un nouveau cluster. C’est ce que les autorités craignent. Ils ont donc pris des mesures pour l’éviter et invitent tous les participants à se faire dépister. Par la voie classique via son médecin ou en présentant anonymement et sans ordonnance au Parlement européen à partir de jeudi.

Les responsables de ce rassemblement n’ont pas été identifiés. Une enquête a été ouverte. Ils risquent au moins six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende.

« Incompréhensible », « irresponsable », « gravissime »… La préfète du Bas-Rhin et de la région Grand-Est, Josiane Chevalier, n’a pas mâché ses mots au moment de revenir sur le match de foot sauvage, dimanche à Strasbourg.

Annoncée sur les réseaux sociaux, cette rencontre inter-quartiers avait réuni entre 300 et 400 spectateurs au stade Paco-Matéo. Alors même que les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire liée à la Covid-19.

« J’adresse un carton rouge aux organisateurs et aux participants », a poursuivi la représentante de l’état qui craint désormais « un nouveau cluster ». « Une chaîne de transmission du virus s’est créée, il faut absolument la casser et éviter qu’une nouvelle ne voie le jour. » Comment ? Par des tests massifs chez toutes ces personnes, via l’ordonnance de leur médecin, ou par une voie accélérée.

« Ce n’est pas un piège »

C’est dans cette optique qu’une mesure phare a été annoncée : l’ouverture d’un accès spécifique au Parlement européen pour les personnes qui auraient pris part au rendez-vous polémique de dimanche. « Ils pourront venir se faire prélever sans ordonnance, sans rendez-vous et dans le plus grand anonymat », annonce Adeline Jenner, de l’agence régionale de santé (ARS). « A partir de ce jeudi et jusqu’en début de semaine prochaine, ils auront juste à prendre leur carte vitale et à se présenter là-bas. Cette démarche ne leur portera pas préjudice sur le plan judiciaire. »

« Ce n’est pas un piège, ils ne seront pas attendus par des policiers », promet Josiane Chevalier. « Notre sujet n°1 de préoccupation est d’ordre sanitaire. » L’aspect judiciaire de l’affaire concerne davantage Yolande Renzi, la procureure de la République de Strasbourg.

Aucune interpellation pour le moment

« Dès lundi matin, une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté départementale », a expliqué cette dernière. « Nous ne cherchons non pas à identifier chacun des participants mais les organisateurs en tant qu’auteurs principaux avec toutes les complicités dont ils ont pu bénéficier. Ils risquent des peines de 6 mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende pour avoir violé l’interdiction de rassemblement. Ils ont aussi mis en danger la vie d’autrui mais il faut voir si cette infraction s’entend dans le sens du code pénal. »

Deux jours après les faits, « aucune interpellation » n’a eu lieu, a encore déclaré Yolande Renzi. Les caméras de surveillance du stade ne le permettent pas pour le moment. « Ce qui nous fait dire que le lieu n’avait pas été choisi innocemment », commente la procureure de la République de Strasbourg.

La ville a elle aussi réagi. Les buts du stade Paco-Matéo ont été retirés. « Nous l’avions déjà fait dans d’autres lieux et nous allons continuer », indique le maire Roland Ries, avant d’insister : « Il faut absolument qu’il n’y ait pas de match retour ».