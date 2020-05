Le clip des sapeurs-pompiers strasbourgeois annonçant le report du bal du 13 juillet 2020. — Capture d'écran / page Facebook du bal

Chaque année des milliers d’internautes peuvent les voir danser sur des chorégraphies torrides, torse nu, parfois vêtus d’un petit nœud papillon, mais toujours bienveillants. Le très léché teaser du bal du 13 juillet 2020 des pompiers de Strasbourg, afin de promouvoir cet évènement, est depuis quelques jours sur Facebook. Déjà plus d’un millier de personnes l’ont regardé et partagé. Malheureusement cette année, coronavirus oblige, les pompiers éteignent le feu d’un coup de lance et annoncent le report du bal à l’année prochaine, en juillet 2021.

Avec une vidéo pleine d’humour et délicatesse comme toujours, les pompiers tiennent avant tout à remercier cette année « du fond du cœur les très nombreux témoignages de soutien » qu’ils ont reçus de la population, de sa « générosité et de sa bienveillance » à l’égard de leur métier.

Reste un clip un brin nostalgique où les équipages se sont relayés dans différents endroits de la ville pour astucieusement mettre en scène le mot merci. Un teaser plein de compassion et qui pour l’occasion s’est habillé… d’espoir. Merci et rendez-vous à l’année prochaine.