SANTE La mesure est imposée aux plus de 11 ans et de 10h à 20h

A Strasbourg, le masque était déjà obligatoire dans le tram. Il l'est désormais aussi dans tout le centre-ville. — PATRICK HERTZOG / AFP

Le maire de Strasbourg , Roland Ries, et son premier adjoint, Alain Fontanel, l'avaient annoncé dès vendredi dernier. C’est devenu officiel mercredi soir. Le port du masque devient « obligatoire » dans l’hypercentre aux heures les plus fréquentées.

L’arrêté municipal entrera en vigueur ce jeudi et concerne principalement la Grande Île, l’un des secteurs les plus touristiques de la métropole alsacienne. Les axes y menant ainsi que le quai des Bateliers, très fréquentés, sont également concernés, indique la municipalité dans un communiqué.

Valable jusqu’au 2 juin

Le port d’un masque « couvrant la bouche et le nez » y sera obligatoire « de 10h à 20h » pour les adultes et les enfants à partir de 11 ans, précise cet arrêté valable jusqu’au 2 juin, mais réévaluable en fonction de la situation sanitaire. Il recommande également le port du masque pour les enfants à partir de 6 ans et prévoit une amende de « première classe » pour les contrevenants. Soit 38 euros.

« J’ai vu avec une certaine inquiétude des petits groupes se rassembler en ville et sur les quais, notamment de jeunes, souvent sans masque », s’est alarmé le maire de Strasbourg, cité dans le communiqué. « Il est indispensable que chacun ait conscience des dangers, pour lui-même et pour autrui, et de la nécessité du parfait respect des gestes barrières », a ajouté l’élu socialiste, selon lequel cet arrêté « a d’abord vocation de pédagogie et d’incitation ».