Illustration. Alsace. Réserve naturelle à Sélestat. — G. Varela / 20 Minutes

A 100 km autour de Strasbourg, 20 Minutes propose notamment d’aller en Meurthe-et-Moselle faire une balade autour d’un lac mais aussi à Neuf-Brisach pour visiter un surprenant musée.

Pour l’heure, la fermeture des frontières empêche de se rendre en Allemagne ou en Suisse pour une escapade.

La ligne Maginot, la cathédrale de Strasbourg, le château du Haut-Koenigsbourg, forcément, vous connaissez. Si dans les 100 km autour de la capitale alsacienne il n’y a pas la mer et pas trop de cigales dans les sapins, il reste cependant pas mal de petits coins à découvrir, voire redécouvrir. Et cela, même si le cercle des 100 km autour de Strasbourg est amputé de près d’une moitié avec la fermeture des frontières allemande et suisse. 20 Minutes vous propose cinq bons plans, et la liste n’est pas exhaustive, bien sûr.

Un peu d’ombre et des légendes

Nichée à flanc de montagne, la grotte de Saint-Léon située à Walscheid dans le massif vosgien mérite le déplacement. Tout comme les alentours avec des circuits VTT ou de belles balades à faire. Large de 24 mètres et haute de 8 mètres, la grotte, plus profonde cavité naturelle des Vosges, abrite un filet d’eau claire.

Pour la petite histoire, au début du siècle dernier, c’était même une source d’eau assez importante qui, selon la croyance populaire, avait la propriété de guérir la stérilité. Résultat, la grotte attirait les couples qui rencontraient ce problème. Si aujourd’hui la grotte ne réglera probablement pas un éventuel problème de stérilité, elle vous prodiguera en revanche une belle place à l’ombre, bienvenue en cette période de forte chaleur.

Un barrage à couper le souffle

Forêt dense, sentiers, recoins sauvages et parfois mystérieux, le lac de Pierre Percée en Meurthe-et-Moselle ne manque pas de charme, malgré la baisse du niveau de l’eau qui laisse apparaître par endroits des décors lunaires de fin du monde. Même si l’endroit est fréquenté, il y a toujours un petit coin isolé qui vous attend. Le lac, artificiel, propose plusieurs vallons.

S’il est pour l’instant impossible (Covid-19 oblige) de profiter de sa base nautique et de ses nombreuses activités plus ou moins sportives, il est tout de même possible d’admirer le barrage du Vieux Pré, haut de près de 80 mètres et d’avoir une superbe vue sur le lac de la plaine en contrebas.

Baisse du niveau de l'eau au lac de Pierre-Percée, en Lorraine. Sécheresse. Le 25 octobre 2018. - G. Varela / 20 Minutes

Quand l’art urbain tient la place forte

Pour les amoureux du patrimoine et des arts urbains. Abrité dans la citadelle Vauban à Neuf-Brisach, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis dix ans, le musée MAUSA, consacré aux arts urbains et au street art accueille des artistes de renommée internationale. Dans les différentes casemates, sur plus 1.200 mètres carrés, du graff, de la photo, du collage, des mises en perspective et parfois, des regards croisés d’artistes qui ont collaboré dans la même pièce. Mais toujours dans le souci de conserver le patrimoine de la citadelle.

Oeuvre de Seth. Musée des arts urbains et du street art (Mausa) dans la citadelle Vauban à Neuf-Brisach, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco - G. Varela / 20 Minutes

Une réserve naturelle où apercevoir les daims

Aux portes de Sélestat, le Ried de l’Ill Wald est une réserve naturelle de 1.855 hectares au cœur de la zone inondable de l’Ill. Une belle occasion de contempler une faune et une flore remarquable. Végétation dense et protégée, prairies inondées, prenez vos jumelles pour tenter d’apercevoir un martin-pêcheur, un castor mais aussi des daims, une des plus importantes populations sauvage en France.

Un lac en famille

Le lac de Lispach à La Bresse dans le département des Vosges n’est pas un endroit pour se baigner ou pratiquer des sports nautiques. Mais il est parfait pour se balader en famille, même s’il est vivement recommandé de surveiller les enfants en s’approchant du lac car le sol est marécageux. C’est en effet une tourbière, avec des forêts et des sentiers pour en faire le tour. Amoureux de la nature, c’est votre endroit. La faune et la flore y sont très diversifiées. Parfait pour un déconfinement tranquille.