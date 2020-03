SOLIDARITÉ Trois hélicoptères de l’armée de terre ont embarqué lundi six patients à Strasbourg, pour les transporter vers la Suisse et l’Allemagne

Après les multiples évacuations du week-end de patients atteints du coronavirus, par TGV, car, hélicoptères et avion militaires, la préfète de la région Josiane Chevalier a fait état lundi d’une « évacuation de patients de Saverne et d’Haguenau ce matin vers Berne et Francfort par des hélicos NH90 de l’armée de terre depuis Entzheim ».

Ces trois appareils se sont posés sur le tarmac de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim et ont embarqué les patients par deux.

Soulager les hôpitaux de la région

Grâce à ces nombreuses évacuations vers d’autres régions françaises et les pays frontaliers pour soulager des hôpitaux saturés, le nombre de patients en réanimation dans la région avait légèrement baissé pour la première fois dimanche, selon l’agence régionale de Santé. Elle avait fait état de « 774 patients en réanimation soit 12 de moins » que samedi.

Le nombre de décès enregistrés dans les hôpitaux du Grand-Est depuis le début de l’épidémie de coronavirus s’élevait dimanche à 816.