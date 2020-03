Mairie de Saint-Nabor, en Alsace. — Bernard Chenal / CC BY-SA 4.0

Saint-Nabor, près d’Obernai, dans le Bas-Rhin, est en deuil après le décès vendredi de son maire, François Lantz, atteint du coronavirus.

Maire depuis 2008 de cette commune de 500 habitants, François Lantz ne s’était pas représenté aux élections municipales, mais était présent au bureau de vote dimanche 15 mars, tout comme son premier adjoint et un autre adjoint. « On a tous les trois ressenti des symptômes le lundi après les élections. On était déjà contaminés avant je pense », a affirmé aux DNA le premier adjoint Régis Muller.

Le président du conseil départemental du Bas-Rhin, Frédéric Bierry, a confié vendredi « son émotion », sur Facebook.

En France, deux autres maires sont décédés du coronavirus : Alain Lescouet, 74 ans, maire de Saint-Brice-Courcelles, dans la Marne, et Jacques Lajeanne, 81 ans, maire de Beurey-Bauguay, en Côte-d’Or.