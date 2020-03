CONFINÉS Du fait de l’épidémie de Covid-19, commerces alimentaires et vente à emporter sont désormais interdits dans le Bas-Rhin entre 20h et 6h.

Les commerces de détail comme la vente à emporter sont concernés (illustration). — Philippe Dannic/SIPA

La mesure entre en vigueur dès ce mercredi soir. « Les commerces alimentaires de détail ne sont désormais plus autorisés à ouvrir au public entre 20h et 6h », a annoncé la préfecture du Bas-Rhin. Pendant ces heures, les restaurants et débits de boissons n’ont plus le droit de faire de la vente à emporter. La livraison et les drives restent autorisés.

Suivant les consignes nationales pour lutter contre le Covid-19, la préfecture indique également que les marchés sont fermés « par principe » dans le département. « Dans le Bas-Rhin, seules les demandes présentées par les maires de communes ne disposant pas de commerce alimentaire de proximité bénéficieront d’une dérogation », dans le respect des règles de confinement, ajoute la préfecture.