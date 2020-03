ACCIDENT Un autre se trouve en urgence absolue et le troisième est blessé aux jambes

Illustration d'un TER en Alsace — G . VARELA / 20 MINUTES

Le trafic ferroviaire a été largement perturbé ce mercredi matin en Alsace, la faute à un grave accident. Un agent SNCF est mort et deux sont blessés, dont l’un se trouve dans un état grave, après avoir été percutés par un TER près de Strasbourg

Les trois agents, qui « étaient en train de travailler sur les voies », ont été touchés par un TER en provenance de Nancy et en direction de Strasbourg « un peu avant Vendenheim à 9h38 », a indiqué le service communication de la SNCF en Alsace. « Une personne est décédée, une autre est en urgence absolue et une (troisième) blessée aux jambes », selon une source policière. La préfecture du Bas-Rhin a confirmé ce bilan et indiqué que la personne décédée était âgée de 45 ans.

Émotion en apprenant l’accident qui s’est produit ce matin sur la ligne Nancy-Strasbourg. J’adresse mes condoléances aux proches et aux collègues de l’agent @SNCFReseau décédé et toutes mes pensées aux deux agents blessés. — J-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) March 18, 2020

Les circonstances de l’accident ne sont pas connues, ont précisé la SNCF et la source policière. « Les secours, les autorités et la directrice adjointe territoriale de la SNCF » se sont déplacés sur les lieux de l’accident, selon la communication de la SNCF.

Les 13 passagers du train indemnes

Un officier de police judiciaire s’est rendu sur place pour réaliser les premières constatations. « Il y avait un contrôleur à bord (du train) pour prendre en charge » les 13 passagers, qui n’ont pas été blessés dans la collision, a ajouté la SNCF. Le train concerné par l’accident a été « immobilisé et les autres trains circulent en marche prudente », a précisé la SNCF.

L’enquête a été confiée à la police judiciaire. Une enquête interne sera aussi diligentée par la SNCF pour déterminer les circonstances de l’accident.