Le tram de Strasbourg (illustration). — Floreal Hernandez

Des trams vides ou presque, des bus dans le même état... Comme partout en France, les transports en commun se sont vidés lundi à Strasbourg. « Dans ce contexte, la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) a pour souci constant d'adapter ses modalités d'exploitation à cette situation exceptionnelle », écrit l'entreprise dans un communiqué.

La CTS a donc mis en place une offre « adaptée » à partir de ce mercredi. Les mesures phares ? Les trams A, B, C et D circuleront désormais de 6h à 20h, et non plus de 4h à 0h30. Les lignes E et F sont elles suspendues.

Du côté des bus, seules les lignes 12, 22, 41, 71 et 72 ne sont pas touchées. Les autres ont vu leur fréquence modifiée ou sont supprimées. Tout le trafic peut être suivi sur le site de la CTS.