Le tram qui passe la frontière allemande : une image mis en suspens depuis ce lundi 16 mars. — G. Varela / 20 Minutes

Contrôles renforcés, piétons refoulés, automobilistes qui font demi-tour. La traversée des frontières entre la France et l'Allemagne est réduite au strict nécessaire, et surtout aux travailleurs frontaliers, depuis ce matin. Les transports en commun n’ont pas échappé à cette règle. La compagnie des transports strasbourgeois (CTS) l’a annoncé ce lundi matin : il n’est plus possible de se rendre en tram à Kehl, la ville allemande de l’autre côté du Rhin.

« Dans le contexte du plan de lutte contre la diffusion du Covid-19, la CTS n’est plus autorisée à desservir le territoire allemand », écrit-elle dans un communiqué. Conséquence, le tram D s’arrêtera désormais à l’arrêt Port du Rhin.

Par ailleurs, dès vendredi, la compagnie avait annoncé que le trafic habituel subirait des « perturbations ». En clair, cela donne une fréquente réduite comme lors des vacances scolaires mais avec l’amplitude horaire habituelle. Soit de 4h à 0h30 environ. Les bus sont davantage touchés. Il est possible de suivre le trafic en temps réel ici.