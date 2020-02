Lancer le diaporama Un incendie survenu dans la nuit de mercredi à jeudi dans un immeuble de Strasbourg a fait cinq morts et sept blessés, le 27 février 2020. — G. VARELA/20MINUTES

Un incendie survenu dans la nuit de mercredi à jeudi dans un immeuble de Strasbourg, situé rue du Barr, dans le quartier gare, a fait cinq morts et sept blessés.

« Selon les premiers éléments recueillis sur place, un problème sur un tableau électrique dans les parties communes serait à l'origine de l'incendie mais l'enquête doit déterminer précisément ce qu'il s'est passé », indique à « 20 Minutes » le directeur de cabinet de la préfète du Bas-Rhin, Dominique Schuffenecker.

Neuf personnes indemnes ont été accueillies dans un gymnase situé dans le quartier de Koenigshoffen. Elles ont pu bénéficier d'une aide psychologique et juridique.

L’immeuble où cinq personnes ont perdu la vie et fait sept blessés lors d’un incendie cette nuit à #Strasbourg pic.twitter.com/qAtPPZMDQL — 20 Minutes Strasbourg (@20minutesstras) February 27, 2020

Appelés vers 1h du matin pour un dégagement de fumée dans une cage d’escalier d’un immeuble de sept étages, les pompiers « ont dû faire face à de nombreux sauvetages et mises en sécurité en raison de l’épaisse fumée qui avait envahi les communs », ont-ils indiqué.

« L'identification des victimes est en cours, indique à 20 Minutes le directeur de cabinet de la préfète du Bas-Rhin, Dominique Schuffenecker. Selon les premiers éléments recueillis sur place, un problème sur un tableau électrique dans les parties communes serait à l'origine de l'incendie mais l'enquête doit déterminer précisément ce qu'il s'est passé ».

Le bâtiment est une résidence privée, qui date des années 1970, « mais pas en état d'insalubrité », selon le haut-fonctionnaire. Sur place, des riverains évoquent un coin « qui a mauvaise réputation ». « C'est un endroit où l'on vend de la drogue », témoigne le concierge d'un immeuble voisin. D'autres rappellent qu'un homme s'est suicidé au septième étage de l'immeuble le 23 november dernier.

Les évacués accueillis dans un gymnase

Devant l’immeuble, Olivier, étudiant d’une vingtaine d’années qui réside dans l'habitation, est passé pour récupérer des affaires ce jeudi matin mais l’accès lui est interdit. Réveillé par le bruit et la fumée, il raconte à 20 Minutes que les pompiers l’ont rapidement évacué en le faisant sortir par la façade. Dans cette rue très calme au petit matin, seules les fenêtres ouvertes de l’immeuble témoignent de la catastrophe qui a eu lieu dans la nuit.

Les sept personnes blessées se trouvent en situation « d’urgence relative », selon le communiqué. Les personnes évacuées ont été accueillies dans un gymnase situé dans le quartier de Koenigshoffen. Neuf devront être relogées par la municipalité, ont précisé les pompiers. Sur place, ces personnes ont eu droit à une assistance psychologique et juridique. « Les personnes qui sont ici n'ont subi aucun dommage physique, indique l'adjointe au maire Chantal Cutajar. On est en train de voir comment on va évoluer leurs besoins ». Le sinistre a mobilisé 48 sapeurs-pompiers et 23 engins.