La chaufferie des Tanneries, à Lingolsheim. Le 22 janvier 2020 — G. Varela / 20 Minutes

Un épisode de cas de légionellose groupé dans l’ouest de Strasbourg a touché 24 personnes dont deux sont décédées entre le 1er novembre et le 12 décembre dernier.

Une chaudière de la chaufferie collective biomasse dans le quartier des Tanneries à Lingolsheim (Bas-Rhin) est à l’origine de cette contamination. Elle est depuis maintenue à l’arrêt et a été nettoyée et désinfectée.

Les riverains déplorent le manque d’informations reçues pendant la crise, certains ne sont toujours pas rassurés et ont perdu confiance, la préfecture donne des réponses.

« Je reste sur le qui-vive, je ne sais pas qui on peut vraiment croire » explique Catherine, une quinquagénaire résidant dans l’éco quartier des Tanneries à Lingolsheim (Bas-Rhin). Un quartier situé au plus près de la chaufferie collective biomasse et dont l’une des chaudières est à l’origine d’un cas groupé de légionellose. Entre le 1er novembre et le 12 décembre dernier, 24 personnes ont contracté la maladie dans l’ouest de Strasbourg, deux d’entre elles sont décédées. Si « l’épisode de cas groupés est clos » explique la préfecture, certains riverains se posent encore des questions et regrettent de ne pas avoir été assez informé lors de la crise. 20 Minutes fait le point.

Des feuilles A4 scotchées sur des pans d’immeubles du quartier des Tanneries demandent le « droit de savoir ». Sur une porte, l’un des syndics tente d’expliquer sur une affichette, ce qu’est la légionellose, les personnes concernées et la conduite à suivre. En vain, les craintes restent et les explications semblent « confuses » ou « trop longues, trop techniques à lire ». Mohammed, un lycéen qui habite le quartier, semble en cette fin janvier toujours peu (ou mal) informé : « Je sais, c’est dans l’eau, faut pas la boire, c’est écrit dans mon immeuble. On boit que de l’eau des magasins ». Une fausse information pourtant expliquée sur le petit communiqué du syndic.

Fausses rumeurs, consignes tardives

Christophe, un trentenaire, d’un immeuble voisin, reste circonspect : « La légionellose dans le quartier, c’est vraiment fini ? On a été informé, mais après que ça se soit passé. Au début on a vu ça que sur les réseaux sociaux. Alors il y a eu des fausses rumeurs, comme pour l’eau, tout le monde a raconté n’importe quoi et j’ai eu peur. » « Quand j’ai vu ça sur les réseaux sociaux, j’ai appelé la mairie, confie Catherine. On m’avait dit qu’il n’y avait pas de problème avec l’eau et on m’a renvoyé sur un autre numéro. Je ne sais pas comment ça s’est passé avec d’autres bailleurs, mais on n’a strictement rien su sur ce qu’on devait faire. »

Sollicitée par 20 Minutes, la préfecture explique avoir diffusé plusieurs communiqués dès le début de la crise pour informer la population. Elle s’est employée à rassurer les habitants sur la qualité de l’eau du robinet. L’ensemble des professionnels de santé a été alerté de la situation dès le 19 novembre.

Principe de précaution et attente des résultats d’analyse

Comment expliquer alors une communication si « discrète » ? « Dans l’attente des résultats d’analyses, il n’était pas possible d’identifier formellement la source de contamination et donc d’affiner la communication sur un secteur en particulier, assure la préfecture, sachant que, quoi qu’il en soit, la légionelle peut être transportée selon les conditions météorologiques et les vents sur jusqu’à 10 km. »

Des résultats sont finalement arrivés le 3 janvier et ont été communiqués dans la foulée. L’une des chaufferies des Tanneries, arrêtée dès le 12 décembre par précaution, était bien à l’origine de l’épisode de légionellose. Aucun cas n’a d’ailleurs été signalé depuis cette date. « Il n’y avait plus lieu de donner des consignes à la population du secteur, les risques ayant été écartés depuis trois semaines », ajoute la préfecture. Aujourd’hui, la partie de chaufferie concernée a fait l’objet d’un complet nettoyage et de désinfection. Un arrêté d’urgence a été pris par le préfet qui conditionne son redémarrage à des mesures de contrôles, de prévention et de surveillance.

Un manque d’information au moment fort de la crise qui laisse cependant un goût amer chez bon nombre d’habitants du quartier des Tanneries. « On continue à vivre comme ça. C’est un manque de respect total » déplore Catherine.