1400 exemplaires de l'album seront disponibles pour les habitants dès le 12 janvier — Paola Guigou/Compagnie lu²

Les habitants du quartier de la Meinau, à Strasbourg, sont immortalisés dans un album photos publié gratuitement par la compagnie artisique lu².

Une manière de valoriser l'image du quartier, dont les habitants sont fiers, selon la photographe Paola Guigou, qui a réalisé les clichés.

1.400 exemplaires ont été imprimés à ce jour et seront distribués ce dimanche, place de l’Île-de-France.

Un enfant qui joue au foot avec ses copains, des mères de famille qui discutent dans un parc, un boucher avec ses clients et des fans de foot, bien sûr. Bref, des scènes de la vie quotidienne des habitants du quartier de la Meinau, à Strasbourg.

Celles et ceux qui vivent dans le quartier avec son stade éponyme ont été immortalisés par la photographe Paola Guigou. Cette dernière a pris les clichés cet été, à la faveur d’une quarantaine de reportages.

Une chasse aux trésors photographiques

Les voilà rassemblés dans un « streetalbum », à l’initiative de la compagnie artisique lu². L’ouvrage devrait être publié et distribué gratuitement dès ce dimanche.

Petits et grands se sont prêtés se retrouvent dans le « streetalbum ». - Paola Guigou/Compagnie lu²

Si vous avez la chance d’en avoir un entre les mains, ne vous étonnez pas de l’absence de certaines photos. Pour les récupérer, sous forme de vignettes autocollantes, il vous faudra se rendre sur cinq lieux différents autour de la place de l’Île-de-France. Une sorte de « chasse aux trésors ludique », explique Lucile Rimbert, directrice artistique de la compagnie.

Pourquoi avoir monté ce projet ? « L’objectif, c’est bien sûr de valoriser l’image de ce quartier », explique-t-elle. Pour convaincre les habitants de participer, il a fallu faire du porte-à-porte auprès de 150 personnes. « On a bien sûr demandé l’autorisation des gens avant de commencer, indique la photographe Paola Guigou. On a senti une vraie curiosité et de la fierté aussi. »

Les habitants de la Meinau immortalisés par la photographe Paola Guigou. - Paola Guigou/Compagnie lu²

« J’ai grandi à la Meinau, c’est chez moi »

« Les gens sont très attachés à leur quartier, il y a un fort sentiment d’appartenance. Ils disent souvent : "J’ai grandi à la Meinau, c’est chez moi". C’est comme un village pour eux », poursuit la photographe, devenue au fur et à mesure de ses reportages une figure familière du lieu.

Ce « streetalbum » est agrémenté de photos d’archive fournies par la ville de Strasbourg, le bailleur social Ophéa (ex-CUS Habitat) et de fonds personnels d’habitants. Elles permettent de mesurer « l’évolution de la Meinau, liée en grande partie à la rénovation urbaine ou aux changements économiques, selon Paola Guigou. Par exemple, l’usine Suchard de la marque suisse, toujours appelée ainsi dans le quartier, est passée sous le pavillon français Carambar & Co en 2018. »

Le quartier de la Meinau photographié cet été. - Paola Guigou/Compagnie lu²

A ce jour, 1.400 exemplaires ont été imprimés. Une seconde date pour retrouver les vignettes autocollantes est d’ores et déjà programmée le jeudi 16 janvier.