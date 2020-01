Des pétards et feux d'artifices (illustration). — Pïxabay

Le mauvais usage de pétards et articles pyrotechniques a fait 51 victimes dans le Bas-Rhin pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, annonce la préfecture du département. C’est un peu moins qu’un an plus tôt, quand 57 personnes avaient été touchées.

Mais le bilan n’en reste pas moins dramatique. Un homme de 30 ans est mort à cause d'un mortier à Haguenau. Une enquête est en cours, sous l’autorité du parquet de Strasbourg, afin de déterminer les circonstances de son décès.

Parmi les personnes blessées, deux garderont des séquelles définitives et 31 des séquelles temporaires, 17 personnes ayant été blessées de manière bénigne, poursuit la préfecture qui précise que 43 % des victimes ont été blessées aux mains et 20 % aux yeux. Elles sont âgées de 4 à 57 ans et 20 d’entre elles sont mineures.