Le 12 novembre dernier, l'agglomération de Strasbourg était secouée par un séisme. L'origine de ce tremblement de terre, ressenti par les habitants, interroge les autorités et les chercheurs.

Une étude scientifique menée par les chercheurs de l’École et observatoire des sciences de la terre (EOST) avec l’appui d’autres chercheurs CNRS est en cours. Un premier rapport d'étape a été remis à la préfecture du Bas-Rhin le 17 décembre.

Même si le lien avec des activités de géothermie menées dans la régions est privilégié, il faut attendre les conclusions du rapport définitive. « 20 Minutes » fait le point sur la situation avec Jean Schmittbuhl, directeur de recherche CNRS.

Le 12 novembre dernier, l’agglomération de Strasbourg était secouée par un séisme. L’origine de ce tremblement de terre, ressenti par les habitants, interroge les autorités et les chercheurs. D’autant que des activités de forage, menées par la société Fonroche, spécialisée en géothermie profonde, se déroulaient sur commune de Vendenheim, à 10 km au nord de la capitale alsacienne. Elles ont été suspendues par le préfet du Bas-Rhin.

Ces activités ont-elles un lien avec les tremblements de terre ? Pour le savoir, une étude scientifique menée par les chercheurs de l’École et observatoire des sciences de la terre (EOST) avec l’appui d’autres chercheurs CNRS est en cours. Ses conclusions sont attendues début 2020. En attendant, un premier rapport d’étape a été remis à la préfecture du Bas-Rhin le 17 décembre. 20 Minutes fait le point sur la situation avec Jean Schmittbuhl, directeur de recherche CNRS à l’Institut de physique du globe de Strasbourg.

Quel est l’objectif de ce premier rapport d’étape ?

Le but de ce rapport est de rassembler le maximum d’éléments factuels sur le séisme du 12 novembre. Il fallait positionner cet évènement qui est similaire à une cinquantaine d’autres plus petits qui ont eu lieu dans un voisinage proche et à affiner la localisation des événements. Le rapport est issu de données publiques, qui proviennent des stations sismologiques des réseaux français et allemands.

Les secousses ont démarré six jours avant le 12 novembre. Elles durent encore aujourd’hui, des secousses ont encore été enregistrées le week-end dernier, même si elles semblent s’éteindre. L’activité sismique relevée au niveau du site de géothermie profonde de Fonroche à Vendenheim-Reichstett a pour sa part cessé quelques jours après le 12 novembre.

Pouvez-vous d’ores et déjà faire le lien entre ces séismes entre les activités de forage ?

L’évènement du 12 novembre a eu lieu dans la zone sud, à la Robertsau, où des secousses sont régulièrement enregistrées. Mais il y a un chevauchement temporel entre ce séisme et les activités de géothermie menées dans la zone nord à Vendenheim où la société Fonroche effectue ces forages depuis mars 2018. Il est clair que la zone sud, qui est concernée, est hypersensible et qu’il suffit de très peu de perturbations pour déclencher un évènement dans ce secteur. Grâce aux relevés, nous avons une meilleure vision de ce qu’il s’est passé. Même si le lien avec les activités de géothermie est privilégié, nous ne pouvons pas encore tirer de conclusions définitives. Nous avons conscience des intérêts économiques autour des activités de géothermie mais il nous faut poursuivre nos travaux.

Comment va se poursuivre le travail pour le rapport définitif ?

En cherchant des séquences de sismicité similaires depuis les années 80, nous avons trouvé une séquence d’événements, survenue en 2005 au nord de Sélestat, proche de celle de Strasbourg. Elle a duré 30 jours, comme dans le cas de Strasbourg, et la cinquantaine d'événements de magnitude entre 1 et 3, sont localisés dans un périmètre très restreint. L’évènement de Sélestat est a priori naturel. Il existe dans le fossé rhénan des zones susceptibles de générer naturellement une séquence d’événements proche de celle du 12 novembre. Mais cette similitude ne signifie pas que le séisme du 12 novembre est un phénomène naturel. Car la situation est différente sur le secteur de Strasbourg. Faut-il continuer à surveiller les sites concernés ou faire repartir les activités de géothermie ? Mieux nous comprendrons ce qui s’est passé et mieux nous pourrons gérer les suites à donner à ces évènements.