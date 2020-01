Projection tram ligne F boulevard de Nancy. — Ville de Strasbourg.

En cette nouvelle année, 20 Minutes vous propose une petite liste (non-exhaustive) des gros chantiers qui devraient prendre fin cette année.

Du tramway vers Koenigshoffen à l’Union sociale de la Coop en passant par un hôtel de luxe au cœur de Strasbourg, l’année 2020 devrait être riche en inaugurations.

Avec tous ces chantiers et projets qui fleurissent, s’étendent ou s’éternisent dans l’agglomération strasbourgeoise, il est difficile parfois de se rappeler ceux qui seront livrés en 2020. En cette nouvelle année, 20 Minutes vous propose une petite liste (non-exhaustive) des gros chantiers qui devraient prendre fin cette année.

Un tramway nommé Koenigshoffen

Commencé il y a un an, le vaste chantier de l’extension Ouest de la ligne F, jusqu’à Koenigshoffen s’achève. Celle-ci permettra de relier le centre-ville de Strasbourg à l’Allée des Comtes en passant sur l’axe de la route des Romains, en dix minutes. La ligne comptera trois nouvelles stations qui vont desservir l’extension longue de 1,7 km, couvrant un secteur où vivent, travaillent ou étudient plus de 23.000 personnes. Ce nouveau tronçon de la ligne F devrait accueillir près de 4.000 passagers par jour. La mise en service de la première phase de l’extension de la ligne F est prévue à la mi-2020. La deuxième phase devrait ensuite permettre au tramway de rejoindre les secteurs Hohberg/Poteries, mais là il faudra encore patienter…

Le quartier d’affaires international du Wacken, « Archipel »

Après l’implantation du nouveau théâtre du Maillon, vient l’heure d’un hôtel, du siège de Puma, de logements et de commerces. Les grues devraient en partie disparaitre cette année avec la livraison de trois gros lots dans le quartier d'affaires international Archipel, au Wacken. Deux immeubles (le Vision et le Online) pouvant accueillir respectivement 5.100 m2 et 7.300 m2 de bureaux, mais aussi environ 160 logements et 1.200 m2 de surface commerciale. Mais le plus gros bâtiment livré cette année, Terre d’Emergence, sera celui qui va accueillir le siège de Puma France mais surtout une résidence hôtelière 4 étoiles, de nombreux bureaux et des commerces. Un véritable appel aux fonctionnaires européens, dont le siège est tout proche…

La Coop, enfin…

Chantier d’envergure, la réhabilitation de la Coop au port du Rhin prend réellement forme. Bâtiment après bâtiment, ce futur quartier, qui dispose aujourd’hui de plus de 50.000 m2 de bâti existant, va livrer ses plus grosses structures. Après la Virgule c’est au tour de l’Union sociale de voir le jour. D’une surface de plus de 8.000 m2, cet ancien magasin de stockage va accueillir, à l’automne, le Pôle de conservation et d’études des musées de la ville. Avec lui, 60 % des 700.000 pièces de musée, actuellement dispatchées dans une dizaine de lieux dans la ville vont être regroupées en seul bâtiment. Loin d’être un simple lieu de stockage, il sera possible de profiter de certaines pièces de musée qui seront visibles depuis six grandes vitrines. Le lieu va également accueillir un espace pédagogique et des ateliers pour la gestion et l’étude scientifique des œuvres. A la fin de l’année, voire début 2021, l’espace événementiel de la Cave à vins, sur plus de 11.000 m2 accueillera des endroits de restauration et de loisirs, des bureaux. Il faudra en revanche attendre 2024 pour la livraison du bâtiment dit Administration de 13.000 m2, avec ses logements et ses bureaux.

Le bâtiment de la Cave à vins, dans le quartier de la Coop. Strasbourg le 06 novembre 2018. - G. Varela / 20 Minutes

Un nouvel hôtel de luxe au cœur de la ville

Si vous passez rue de la Nuée-Bleue au cœur de Strasbourg, vous l’avez sûrement remarqué : les travaux sur le bâtiment historique qui abritait au lendemain de la Révolution le tribunal, puis l’hôtel de police, bâtiment vide depuis 2010, avancent à grands pas. L’espace deviendra un hôtel de prestige, un 5 étoiles. Il pourrait être livré en novembre.

Enfin, même s’ils ne sont pas achevés cette année, ils ne manqueront pas de vous interpeller, de vous impacter, voire de vous impatienter. Comme le chantier du Grand contournement ouest (GCO) prévu pour 2021 et dont le tracé est maintenant bien visible, avec ses gros ouvrages d’art.

Archives. Kolbsheim le 5 mars 2019. Chantier du GCO. - G. Varela / 20 Minutes

Tout comme le Parc des expositions qui pourrait être achevé en 2021, ou bien encore le cinéma MK2 et les immeubles d’habitations à l’entrée de Schiltigheim. Des chantiers Schilikois qui s’étaleront jusqu’en 2024 (peut-être 2021 pour le cinéma). Quoi qu’il en soit, l’occasion pour 20 Minutes de vous tenir informé ces prochains mois…