HOMMAGE La cérémonie officielle a débuté place de la République et prendra fin ce mercredi soir dans l'enceinte de la cathédrale de Strasbourg

La stèle en verre rendant hommage aux victimes de l'attentat de Strasbourg. — Florian Bouhot / 20 Minutes

Les premières bougies et les premiers bouquets de fleurs ont été déposés dès la matinée. À Strasbourg, la date du 11 décembre était dans toutes les têtes depuis quelques jours déjà. Un an après l’horreur, la ville a rendu hommage officiel à ceux qu’elle a perdus lors de l'attentat. Le premier temps de recueillement public a débuté sous des trombes d’eau, en présence d’élus et de quelques dizaines de Strasbourgeois.

#hommage aux victimes de #attaque terroriste â #Strasbourg du #11decembre 2918 le ministre #Castaner vient d’arriver place de la République le périmètre est bouclé seuls les personnes inscrites peuvent assister â la cérémonie #11decembre2019 pic.twitter.com/9cixhpLZbr — 20minutesstras (@20minutesstras) December 11, 2019

Il était près de 15h, sur la place de la République. Les familles ont d’abord planté un chêne, connu pour être « l’arbre de la vie ». Elles ont ensuite, à plusieurs voix, entamé la lecture d’un texte d’un ton ému et solennel. Le froid et la blancheur du ciel se sont chargés d’ajouter une touche de sobriété supplémentaire à un moment qui l’était déjà par essence.

« Le 11 décembre ne sera jamais la date de la haine »

« Ce mardi 11 décembre 2018, en l’espace de quelques secondes, nous étions plongés dans la sidération et l’horreur », s’est souvenu Roland Ries, pour qui la République symbolise « des valeurs que le terroriste a voulu profaner ». C’était ensuite à Christophe Castaner de s’exprimer. "Un an est passé et nos cœurs sont lourds, encore lourds, a-t-il déclaré, avant d’égrener le noms des victimes de l’attentat.

Mais le ministre de l’Intérieur l’a assuré : « Le 11 décembre ne sera jamais la date de la haine mais la date du souvenir, du courage, de la solidarité ». Un souvenir matérialisé par une stèle en verre, inaugurée pour ce premier anniversaire, que les familles ont entourée de bougies. Des chants, interprétés en chœur par des enfants, sont venus clore cette première partie de la cérémonie.

La seconde prendra place ce mercredi soir dans l’enceinte de la cathédrale de Strasbourg, où alterneront chants, prises de paroles et intermèdes musicaux. Un lieu choisi par les familles pour son « symbolisme » et son « universalité ».