Le marché de Noël, au pied de la cathédrale de Strasbourg le 21 novembre 2019. — G. Varela / 20 Minutes

Strasbourg n’est pas dans le top 20 des plus beaux marchés de Noël européens selon le classement du concours organisé par le site European Best Destination du « Meilleur marché de Noël d’Europe ».

Une absence au classement qui n’étonne cependant pas la ville, voire ses habitants.

Le marché de Noël de Strasbourg accueille cependant près de 2,5 millions de visiteurs chaque année.

Mais que se passe-t-il ? Strasbourg, autoproclamée Capitale de Noël n’est même pas cette année dans le top 20 des plus beaux marchés de Noël européens Selon le classement du concours organisé par le site European Best Destination du « Meilleur marché de Noël d’Europe » et ses 280.000 votes, c’est Budapest (Hongrie) qui l’emporte. Titre que Strasbourg avait cependant gagné à trois reprises. Est-ce vraiment une surprise ? Pas vraiment. Déjà, en 2016 Montbéliard l’avait détrôné, tout comme Zagreb et même Colmar en 2017. Explications ? La ville de Strasbourg ne souhaite plus participer à ce genre de concours. Car c’est une tout autre stratégie qui a été choisie pour faire perdurer la magie et le rayonnement de la ville…

« C’était probablement une erreur de participer, de rentrer dans le jeu du clic, explique Paul Meyer, adjoint au maire en charge du tourisme et du commerce. Mais il n’y a pas débat, le marché de Noël de Strasbourg est au-dessus de la mêlée. Ce n’est pas une course à l’échalote, à savoir celui qui aura le plus de chalets, le plus de lumières, même si, lorsque l’on regarde en arrière, il faut bien reconnaître que ce chiffre figurait en bonne place sur les affiches de la ville », explique l’élu. « Nous voulons cibler une autre clientèle, celle qui privilégie les plus longs séjours. Moins de touristes et donc moins de nuisances, mais plus de qualité. Nous sommes sortis du "big is beautiful". »

Une autre stratégie donc car les temps ont changé même si avec 2,5 millions de visiteurs, le marché de Noël de Strasbourg rencontre toujours un vif succès. Cependant il est aussi de plus en plus décrié par des Strasbourgeois. Les attentats de Paris, puis de Nice ont conduit à des vagues d’hypersécurisation du centre-ville. Et avec elles le sentiment d’enfermement pour les résidents, d’inaccessible pour ceux à l’extérieur… Un sentiment évidemment accentué depuis l’attaque terroriste du 11 décembre 2018 dans les rues strasbourgeoises.

Victime de son succès aussi. Des hordes de touristes déambulent dans les rues et voilà des Strasbourgeois qui se disent dépossédés de leur ville, submergés par un nouveau tourisme de masse, « tombé dans le consumérisme ». Même s’ils se retrouvent au Marché off ou au Noël des enfants place du marché Gayot, c’est dans la vie quotidienne que les difficultés se font principalement ressentir. Les fouilles, ou même faire ses courses deviennent un enfer. Une pétition « contre «les dérives du marché de Noël » circule…

Une certaine lassitude

Un effet de lassitude aussi. « C’est beau la nuit, mais en plein jour, les cadres en ferrailles des décorations, les barrières, les câbles électriques, les centaines de panneaux d’interdiction de stationner enlaidissent la ville » peut-on entendre… Suite à notre appel à témoignages sur Facebook, certains internautes de 20 Minutes expriment leur déception. « A Strasbourg, on n’aime pas sortir de notre petite routine. Les mêmes décos, les mêmes cabanons, les mêmes illuminations depuis 15 ans. Faut savoir se renouveler et amener un coup de fraîcheur écrit un restaurateur Strasbourgeois. Rien d’étonnant à ce que les locaux le fuient pour le plus grand bonheur des marchés alentour. »

Décorations rue des Grandes Arcades le jour. Strasbourg le 15 décembre 2019. - G. Varela / 20 Minutes

D’autres internautes trouvent les illuminations « trop vieillottes, plus aucun charme », ou pire encore, « ça saoule ». C’est « trop kitch rue des Grandes-Arcades », « je suis contente de ne plus vivre à Strasbourg » peut-on encore lire. Mais que les défenseurs du marché de Noël de Strasbourg se rassurent, les avis de nos internautes sont partagés et nombreux ont été ceux qui ont témoigné de la beauté du marché Strasbourgeois, particulièrement des nouvelles illuminations rue du 22 novembre ou bien encore les étoiles oranges. « Toujours très beau, toujours des nouveautés. »

« Ce n’est pas forcément heureux, je n’adhère pas à tout », reconnaît l’élu. Nous faisons chaque année des efforts supplémentaires en habillant par exemple l’arrière des chalets. » Une réflexion qui n’enlève cependant rien à « l’importance de l’association de commerçants Les Vitrines de Strasbourg, qui finance pour moitié les illuminations et les organise », s’empresse de préciser Paul Meyer. « Elle est incontournable… Certaines décorations sont parfois moins appréciées et il faudrait, à terme, un directeur artistique de ville pour donner plus de cohésion à l’ensemble. Il ne déciderait pas de tout mais donnerait de la cohérence et du lien, quelqu’un qui a une vision globale. » Manière de remettre des étoiles dans les yeux des Strasbourgeois ?