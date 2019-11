LOISIR Bouée, glissade et chute libre au programme, on vous emmène dans l'eau avec nous

Bouée à la main, je suis paré pour toutes les aventures ! — F. Bouhot / 20 Minutes

Après plus de deux ans de travaux, le nouveau parc aquatique « Rulantica » a été inauguré jeudi. Il est situé à Rust, en Allemagne, à côté de son grand frère Europa-Park. A une cinquantaine de kilomètres de Strasbourg

Qu’y trouve-t-on ? 25 attractions, dont 17 toboggans.

On en a testé une partie pour vous. En maillot de bain évidemment.

Une journée de travail en maillot de bain. Ça fait longtemps que j’en rêvais. L’inauguration de « Rulantica », le nouveau parc aquatique accolé à Europa-Park, à une cinquantaine de kilomètres de Strasbourg, m’a offert cette chance unique.

Je vous passe la conférence de presse inaugurale, avec près de deux heures de discours. Place à l’action ! Boxer enfilé, tongs aux pieds, serviette sur l’épaule, sac déposé dans le casier, me voilà prêt à aller bosser. Direction ce grand hall en forme de coquillage où on m’a promis 25 attractions, dont 17 toboggans.

Première impression en entrant dans cet énorme complexe indoor ? Du bruit, pas mal de bruit. La piscine à vague est pleine d’enfants et ça s’entend. Pas grave, je file au Snorri’s sage, « une rivière de détente » à travers le complexe.

Un employé du parc me tend une bouée, c’est parti ! Tout en douceur. Tellement que je m’ennuie un peu dans ce couloir d’eau de trois mètres de large… Le passage dans une grotte, avec stalagmites et ctites, n’y change pas grand-chose. Les trois ou quatre minutes de l’attraction me semblent interminables mais ça devrait plaire aux familles. Moi, je suis venu chercher des sensations fortes.

Mais pourquoi tant de marches ?

Est-ce que le översnurra (oui, tous les noms sont à consonance scandinave) va m’en procurer ? Sur le petit descriptif à l’entrée, un toboggan tubulaire est évoqué. C’est tentant, mais là encore décevant. La glissade sur le dos dure à peine quelques secondes, jusqu’à l’arrivée dans le bassin. Vite, la suite.

Direction le « Vinterhal », un quartier du parc difficile à rater : on y aperçoit un glacier et un énorme dragon. Le « Tvà fall », un « toboggan tubulaire fulgurant » m’attend. Enfin, surtout sa petite centaine de marches pour y accéder. Mais pourquoi tous mes voisins montent-ils une bouée avec eux ? Retour en bas, il fallait en prendre une pour prendre le départ.

Désormais équipé et installé, j’attends que le feu passe au vert. La descente. Enfin des premiers frissons ! Je vogue d’un côté à l’autre du tube, c’est plutôt marrant. Au moins autant que le « Strormving », l’attraction voisine. Le principe est presque le même, sauf qu’il y a un gros entonnoir au milieu, dont on fait le tour à bord de notre bouée, avant de replonger.

« Elle a peur »

C’est maintenant l’heure de passer aux choses sérieuses. Le panneau du « Vinter Rytt » est clair, c’est interdit aux moins de dix ans. Passé la nouvelle grosse centaine de marches, loin d’être les dernières de la journée, je dois faire la queue. Les gens, des invités et des journalistes, s’y pressent, c’est bon signe.

A peine dix minutes plus tard, c’est mon tour. Notre tour. Il faut se mettre à quatre dans une très grosse bouée. La balance ne semble pas d’accord avec l’équipe improvisée mais le responsable fait signe qu’il n’a rien vu. Promis, je ne dirai pas son nom au patron mais il s’appelle Jürgen.

« Elle a peur » me dit en allemand mon compagnon de bouée en montrant sa compagne. Il ne s’est pas trompé. A peine le premier virage passé, elle hurle déjà. Alors imaginez quand on arrive dans celui façon half-pipe… Notre embarcation de fortune monte quasiment à la verticale avant de redescendre encore plus vite. Impressionnant. Etourdissant même !

Chute libre

Mais je n’ai encore rien vu. Depuis le début, j’ai aperçu des tuyaux qui partent quasiment de la charpente du bâtiment. Dedans, des visiteurs passent à toute vitesse. Mais où est l’entrée ? Au bout de ces marches. Encore. Un toboggan à chute libre se mérite. Celui-là, le « Dugdrob » vaut vraiment le détour.

Tout commence dans une cabine étroite. Prière de croiser les bras sur son torse et de mettre la tête contre la paroi arrière. Drei, zwei, eins, une lumière blanche s’allume… et la trappe sous mes pieds s’est ouverte. Pendant une dizaine de secondes, je glisse à toute vitesse. Presque impossible d’ouvrir les yeux, j’ai de l’eau plein la figure et plein la bouche. Le temps de reprendre mes esprits, je réalise la fulgurance de ma descente. Dans un tube d’environ un mètre de large. Mieux vaut ne pas être claustrophobe !

On a testé pour vous #Rulantica, le nouveau parc aquatique à côté de #Europapark. Sensations garanties ! pic.twitter.com/3trxCqTaum — 20minutesstras (@20minutesstras) November 28, 2019

C’est assez étourdissant et je ne suis finalement pas si mécontent que ça termine, après 45 secondes environ de sensations. Un peu sonné, je vais reprendre des couleurs en me promenant dans le reste de « Rulantica ». Au milieu des nombreux restaurants, du bassin à cocktail ou de « Trolleval », cette partie du parc réservé aux plus petits. C’est quand même bien de travailler en maillot de bain.