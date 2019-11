ENVIRONNEMENT Le salon de coiffure L’instant C, à Strasbourg, récupère tous les cheveux coupés pour une association qui les recyclera afin de nettoyer les océans et les cours d’eau

Kevin et Sandra Dietsch, du salon de coiffure Linstant C, dans le quartier du Neuhof à Strasbourg le 27 novembre 2019. — G. Varela / 20 Minutes

Cela fait déjà plus d’un mois que Sandra Dietsch, du salon de coiffure L’Instant C, à Strasbourg, récupère tous les cheveux coupés.

Elle se prépare à les envoyer dans le Var, où ils seront utilisés dans des boudins antipollution afin de nettoyer les cours d’eau pollués, les océans…

Car les cheveux, qui absorbent le gras, absorbent aussi le pétrole.

Ils finissent depuis des années à la poubelle. Au mieux, les plus éclairés les utilisent pour éloigner les taupes, les sangliers autour de leur jardin, fertiliser la terre et éviter ainsi l’emploi de pesticides. Vous avez deviné ? Les cheveux, cette matière organique qui représenterait 50 % des déchets d’un salon de coiffure. Aussi, cela fait déjà plus d’un mois que Sandra Dietsch, du salon de coiffure L’Instant C, à Strasbourg, récupère tous les cheveux coupés, quelles que soient leurs tailles, leurs colorations. Placés dans un sac en papier dédié, elle se prépare à les envoyer à l’association «Coiffeurs Justes», créée par Thierry Gras, un coiffeur de Saint Zacharie, dans le Var. Ce dernier veut les recycler pour concevoir des boudins antipollution afin de nettoyer les cours d’eau pollués, les océans… Et des boudins, il va pouvoir en faire : car son idée séduit et il compte déjà plus de mille salons en France qui participent.

« Cela fait des années que je me demande comment valoriser ces cheveux coupés que je jette, explique Sandra Dietsch, la gérante du salon de coiffure. Certains clients me les demandent pour les disperser autour de leur haie, et repousser les sangliers qui n’aiment pas l’odeur humaine, (on est près de la forêt du Neuhof) mais ce n’était pas satisfaisant ».

Des cheveux pour absorber le pétrole

Préoccupée par la protection de l’environnement, elle avait bien connaissance – « on l’apprend à l’école de coiffure » – que les cheveux absorbe le gras, mais elle sait maintenant « qu’ils peuvent absorber le pétrole, qu’ils ont un fort pouvoir absorbant. » Selon Thierry Gras, 1kg de cheveux peut absorber 8 litres de pétrole. Et cette solution n’a rien de farfelue. Il s’est inspiré d’une technique utilisée par une association américaine avec qui il est en partenariat, Matter of Trust, et qui a utilisé des boudins de cheveux pour participer à contenir des pollutions, comme en 2010 lors de l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater, au large de la Nouvelle-Orléans.

Et cela ne s’arrête pas là, car le coiffeur varois veut aussi développer son réseau en laissant à des ESAT, aux quatre coins de la France, confectionner les boudins. « Ça va permettre de disposer rapidement de boudins partout sur le territoire. On ne va pas tout faire envoyer ici pour les réexpédier ailleurs. Il faut créer des circuits courts tout en créant de l’emploi. Et ce sont eux qui feront une plus-value, c’est de l’économie circulaire et solidaire ». Les boudins seront en effet revendus par les ESAT à des ports ou à des communautés de communes, des collectivités.

2,5 kg en un mois

Pour Sandra Dietsch, collecter ces cheveux « n’est pas grand-chose » et nécessite juste un petit espace dans sa réserve. C’est même devenu un plaisir de ramasser les cheveux, « rien ne traîne » d’autant plus que sa clientèle apprécie ce geste et cette « très bonne idée », sourit Bernadette, une cliente. En un mois, le salon de Strasbourg a déjà récolté un sac, soit 2,5 kg, ce qui représente environ 220 coupes de cheveux. Comme avec Kevin, l’autre coiffeur du salon, ils sont très motivés, ils comptent bien doubler ce chiffre chaque mois. « On peut vraiment faire quelque chose pour la planète si tout le monde s’y met » assure la jeune mère de famille. Et des idées ou des initiatives pour protéger la planète, Sandra Dietsch n’en manque pas. Elle réfléchit à utiliser des shampoings naturels mais surtout, essaie, avec le réseau national Moove dont elle fait partie, de trouver comment recycler les tubes en aluminium qui contiennent les colorants. « Il y a tellement de choses à faire. »

Dans le Var, Coiffeurs Justes a déjà reçu près de 10 tonnes de cheveux. La confection des boudins devrait commencer à la mi-décembre, avant d’être vraiment mis sur le marché en début d’année.