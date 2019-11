Illustration sismographique seisme du 23 fevrier 2004 sur un ecran d'ordinateur le 24 février 2004 à Strasbourg. — C. Hartmann / SIPA

La terre a encore tremblé ce mercredi soir, peu avant minuit. Nombreux sont les habitants de l’agglomération strasbourgeoise à avoir ressenti une secousse vers 23h40. Et ce n’était pas un mauvais rêve… Il est évalué, selon le Réseau national de surveillance sismique (Rénass), à une magnitude de 2,6 sur l’échelle de Richter Si sa puissance a été moins forte que celui de la veille, d’une magnitude de 3,1, cette nouvelle secousse interroge sur son origine.

Car, toujours selon le Rénass, et comme la veille, il s’agit d’un événement induit, ce qui implique que cela pourrait être le résultat d’une activité humaine. Aussi, tous les regards se tournent sur la géothermie profonde, et notamment sur le site de géothermie de Vendenheim, opéré par Fonroche et situé à 5 km de l’épicentre du séisme.

Analyses en cours

Mercredi encore, la société Fonroche a exclu tout lien entre l’exploitation du site, d’ailleurs à l’arrêt depuis le 8 novembre, et le séisme. Les données recueillies durant les séismes sont en cours d’analyse. Mercredi après-midi Jean-Philippe Soulé, directeur général de Fonroche Géothermie, expliquait que les activités de géothermie à Vendenheim sont suspendues mais que « rien n’était prévu au programme du chantier. » « Nous n’avons pas eu de consignes en ce sens de la préfecture », précise ce jeudi matin, Fonroche. Dans un communiqué, en fin de matinée, Jean Philippe Soulé, confirme que «les opérations de stimulation du puits de géothermie de Vendenheim-Reichstett, sont à l'arrêt depuis le 8 novembre à 8h du matin, conformément à la programmation normale des opérations en cours» et que «la reprise d'activité de stimulation du puits est prévue fin 2019.»

Aussi, précise Fonroche, «toutes les autres opérations sur site sont maintenues et peuvent se poursuivre, en parfait accord avec les autorités. » La préfecture indique de son côté « que l'arrêté de 2016 prévoit qu'une activité sismique au-dessus de 2 à l’échelle Richter, autour du site, ce qui a été le cas ces derniers jours, prévoit l’arrêt des activités de géothermie mais que cela ne devrait pas impacter les activités du site de Vendenheim puisque celui-ci, déjà à l’arrêt, n’a pas programmé d’acte d’injection avant le mois de janvier.» Elle devra attendre à ce moment-là l’autorisation de la DREAL, selon le résultat des analyses scientifiques en cours afin d’identifier les raisons de ces séismes, avant de reprendre ses activités de stimulation des puits.