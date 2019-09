Des pompiers en intervention à Strasbourg (Illustration) — Floreal Hernandez

Le drame s’est produit ce lundi matin, peu avant 9h à Schiltigheim, commune limitrophe de Strasbourg. Une cycliste, âgée de 37 ans selon une source policière, est décédée dans un accident avec un camion. L’accident s’est produit à l’angle de la rue du Général-de-Gaulle et de la rue d’Erstein, une zone très fréquentée à cette heure d’affluence.

Les circonstances précises de l’accident ne sont pas encore établies par la Brigade des accidents et des délits routiers de la police nationale, dont les enquêteurs sont encore sur place. Selon un rapport des pompiers du SDIS 67, elle aurait été percutée par le poids lourd. Un appel à témoins pourrait être lancé un peu plus tard dans la journée par la police et une enquête est ouverte.