TOURISME La municipalité relègue les bus et autocars de tourisme loin du centre pour limiter la pollution et le bruit, les chauffeurs ne sont pas d'accord

Chassés du centre-villes de Strasbourg, les bus et autocars de tourisme stationnent en périphérie, notamment quai des Belges. — N.W./20Minutes

Les bus et autocars de tourisme sont-ils devenus indésirables à Strasbourg ? Après plusieurs interdictions, les chauffeurs n'ont plus que quelques points très réglementés, trop d'après les autocaristes, où déposer leurs passagers et stationner. A présent, la ville dégaine une nouvelle arme et s'attaque au stationnement sauvage.

Six sabots de denver ont été livrés début septembre à la SEG (Société Strasbourgeoise d’Enlèvement), qui gère la fourrière pour la ville. Il s’agit d’un système antidémarrage apposé sur l’une des roues qui devrait empêcher le bus de redémarrer. Voilà pour la théorie.

Guerre de position

En pratique, ce nouveau dispositif fait bien rire les chauffeurs que nous avons sollicités. Ces derniers affirment avoir déjà trouvé la parade notamment grâce à la suspension hydraulique de leurs véhicules. C’est le dernier épisode d’une guerre de position qui oppose la ville de Strasbourg aux bus et autocars de tourisme. Deux camps que tout oppose.

Les chauffeurs veulent déposer et récupérer leurs touristes au plus près du centre et de ses quartiers stratégiques – quartier de la Petite France, Place de la République… Tandis que la municipalité veut préserver les habitants des nuisances sonores et environnementales générées par leur présence.

« La ville nous a sucré tous nos stationnements »

L’objectif avancé, « dissuader les bus de stationner n’importe où , explique Paul Meyer, adjoint au maire de Strasbourg en charge du tourisme. On ne veut plus voir des files ininterrompues de bus dans le centre-ville .» Les chauffeurs ne sont pas d’accord. « La ville nous a sucré tous nos stationnements », déplore l’un d’entre eux, qui travaille pour une compagnie de transport alsacienne. « On fait tourner le moteur car on n'a plus le droit de stationner, c'est aberrant ! » râle l'un d'entre-eux.

Certains reconnaissent des « abus» de stationnement. Mais en rejette la responsabilité sur leurs collègues étrangers. « En général, ils restent 4-5 heures, parfois plus, au même endroit », précisent-ils. « Où voulez-vous vous garer, demande un chauffeur allemand, dont le car dépasse les 3,15 m réglementaires et doit stationner en infraction quai Marc Bloch, derrière le musée d’art moderne.

« Un hôtel de la Petite France m’appelle pour prendre en charge une quinzaine de Japonaises de 80 ans, c’est trop loin pour elles, la Place de l’étoile », s’indigne un autre chauffeur. L’un de ses collègues hongrois en colère descend de son autocar. « La ville fait de la pub pour faire venir les touristes et nous empêche de les transporter », se plaint-il en anglais.

« Tout le monde doit se plier aux règles »

« Tout le monde doit se plier aux règles, ceux qui ne veulent pas comprendre, tant pis », assume Paul Meyer. Résultat, les chauffeurs improvisent pour trouver des coins où se reposer et stationner. Le quai des Belges, à côté du parc de la citadelle est devenu un emplacement de référence.

Sur place, quatre autocars stationnent le long du quai. Les chauffeurs dorment, jouent sur leurs téléphones ou déjeunent en attendant la reprise du travail. « La police nous a dit de venir là, ça fait loin du centre », soupire un chauffeur roumain qui travaille pour une compagnie allemande.

Sauf que ce sont désormais les riverains du coin qui en subissent les conséquences: « Les bus laissent leurs moteurs tourner, parfois, on y va à plusieurs pour leur demander de les éteindre. », soupire une riveraine. « De toute façon, nous on doit bosser alors on va continuer à s’arranger », résume un chauffeur. La guerre ne fait que commencer.