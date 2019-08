AGRESSION SEXUELLE La victime a immédiatement appelé le 17 et l’homme a été placé à vue peu de temps après

Un policier (illustration). — G. VARELA / 20 MINUTES

C’était dimanche après-midi dans le parc de la bergerie, dans le quartier de Cronenbourg, à Strasbourg. Avant les orages prévus dans la soirée, cette femme de 30 ans avait décidé d’aller se balader avec son chien.

A sa vue, un homme a sorti son pénis avant de masturber devant elle. La promeneuse a vite réagi et composé le 17, en donnant un signalement précis de l' exhibitionniste. Grâce à cette description, le trentenaire a pu être interpellé et placé en garde à vue. Il se trouvait toujours dans les locaux de la police nationale ce lundi en début d’après-midi.

La victime a déposé plainte. D’après le Code pénal, l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.