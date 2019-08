Vehicule (camion) d'intervention de pompiers. — SIPA

L’automobiliste qui a perdu la vie dans un accident de voiture la nuit dernière à Strasbourg était bien connu du RC Strasbourg. Tsilavo Andriamanivosoa, 21 ans, était passé au sein du club phare alsacien pendant sa formation. Il l’avait ensuite quitté pour rejoindre une équipe strasbourgeoise, les Pierrots Vauban (Nationale 2), où l’ailier venait de boucler sa troisième saison.

« Titi a marqué son passage au club par son talent, sa gentillesse

son sourire et sa bonne humeur. Nous attendions avec impatience lorsqu’un speaker d’avant match tentait de prononcer son nom et cela le faisait rigoler en premier.

Repose en paix notre ami », ont écrit les Pierrots Vauban sur leur page Facebook.

Les hommages à Tsilavo Andriamanivosoa se sont succédé au cours de la journée. Comme de la part de son ancien partenaire et actuel joueur professionnel, au Racing, Adrien Lebeau. « Dimanche on s’était dit on se refait ça semaine pro… repose en paix mon frero », a twitté le milieu de terrain.