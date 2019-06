Strasbourg: Des lignes de tram et de bus coupées le temps de travaux (Illustration) — G. VARELA / 20 MINUTES

Ça n’aura échappé à personne, il fait chaud, l’air est pollué. Les conditions climatiques exceptionnelles prévues ce vendredi ont amené le maire de Strasbourg, Roland Ries, en sa qualité de premier vice-président de l’Eurométropole en charge des transports, de proposer la gratuité des transports publics urbains de la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) dès aujourd’hui. Cette mesure vient en complément de la gratuité d’ores et déjà prévue pour ce samedi à la demande de l’association de commerçants Les Vitrines de Strasbourg, en raison du premier week-end de soldes.

Tous les usagers sont ainsi incités à laisser leur véhicule et à utiliser dans les conditions les plus faciles les tramways et les bus. Cette décision a un double enjeu, précise la ville : sensibiliser à la question de la pollution, notamment à l’occasion des fortes chaleurs, et baisser les niveaux de pollution par la diminution du trafic routier.